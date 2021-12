Nuvemshop compra a edtech Ecommerce na Prática

A Nuvemshop, plataforma de e-commerce com mais de 90 mil lojas, acaba de anunciar a compra do Ecommerce na Prática, comunidade e escola de e-commerce do mundo com mais de 40 mil alunos. A transação foi assessorada pela IT Investimentos.

A compra acontece após a Nuvemshop receber a rodada de investimento Series E de 2,6 bilhões de reais, adquirir a plataforma de logística Mandaê e lançar o Nuvem Pago, meio de pagamento próprio.

Confira o e-book gratuito da EXAME com 30 formas práticas para alcançar sua liberdade financeira ao investir.Saiba qual MBA melhor se encaixa ao seu perfil e comece agora.

Segundo a empresa, o objetivo é "levar o potencial empreendedor para mais pessoas e continuar reduzindo as barreiras do empreendedorismo em toda a América Latina."

“Com essa aquisição, iremos entregar a solução completa aos lojistas, juntando tecnologia e educação com conteúdos exclusivos, além de um amplo ecossistema em um só lugar. Assim, reafirmamos o nosso compromisso de sermos uma marca treinadora, que motiva e potencializa empreendedores desde o começo de suas jornadas”, afirma Luiz Piovesana, CMO da Nuvemshop.

Desde 2016, o Ecommerce na Prática oferece treinamentos e conteúdos gratuitos. Na visão de Bruno de Oliveira, CEO e fundador do Ecommerce na Prática, a aquisição da empresa pela Nuvemshop amplia isso.

“Sempre acreditei que o futuro do e-commerce seria a união entre educação e tecnologia, porque sabemos o quanto é desafiador conquistar resultados se as pessoas não tiverem conhecimento de como atingi-los. E é exatamente essa expertise que elas precisam e esperam de nós. Para consolidar e transmitir todo esse conhecimento, nada melhor do que juntar a maior escola e comunidade de e-commerce do mundo com a plataforma de e-commerce líder da América Latina. Estamos nos preparando hoje não só para o presente, mas para o futuro do nosso mercado", ressalta.

Com a aquisição, a Nuvemshop projeta um crescimento do negócio de mais de 20 vezes nos próximos 5 anos.