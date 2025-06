Marisa Maiô, apresentadora de IA viral nas redes sociais, fecha publicidade com Magalu

Os vídeos ultrarrealistas feitos por inteligência artificial (IA) não deram trégua nem para os influenciadores. O Magalu convidou Marisa Maiô, uma apresentadora de TV criada por IA e que se tornou um fenômeno nas redes sociais, para um merchandising de Dia dos Namorados.

A primeira publicidade foi publicada neste sábado, 7, nas redes sociais. Criado por inteligência artificial, assim como a própria personagem, o vídeo faz piadas com relacionamentos amorosos e, ao final, destaca o sortimento de produtos oferecidos pelo Magalu para presentear no próximo dia 12.

“As marcas que se mantêm relevantes, são aquelas que participam de contextos nos quais a atenção da sua audiência está inserida. E, aqui no Magalu, a gente está sempre ligado no timing perfeito para participar das conversas, por isso, fomos rápidos em incluir a Marisa Maiô em nossa estratégia de campanha para o Dia dos Namorados", afirma Aline Izo, gerente sênior de marketing, branding e comunicação da empresa.

Mas afinal, quem é Marisa Maiô?

Marisa Maiô é uma apresentadora virtual criada com inteligência artificial (IA), que se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. Com seu programa de auditório, a personagem tem acumulado mais de 3 milhões de visualizações em suas participações no Instagram e X (antigo Twitter).

Marisa é uma mistura de carisma e deboche, que cativou o público com seu estilo irreverente de entrevistar especialistas e responder aos dramas dos convidados. O programa de auditório é uma criação de Raony Phillips com o Veo 2, uma plataforma de vídeos realistas por IA do Google. O Veo 2 foi sucedido pelo Veo 3, mas foi a versão anterior que possibilitou a criação de Marisa Maiô.

Em um dos vídeos que viralizou, a apresentadora faz uma pergunta para uma médica sobre o que é necessário para parar de ter espinhas, e a resposta é direta: "É só parar de ter". A reação da plateia, que é simulada pela IA, leva a conversa a um novo nível de comédia, com gargalhadas e palmas perfeitamente reproduzidas.

Além de Marisa Maiô, Raony Phillips já havia feito sucesso nas redes sociais com o projeto "Girls in The House", uma web série criada com o auxílio da linguagem Veo 2 no jogo The Sims Studio.

Como é a propaganda da Marisa Maiô com o Magalu?

No material publicado, com seu humor ácido já característico, Marisa diverte a plateia com histórias de amor. Leva ao palco um rapaz para uma surpresa – nada agradável – feita pela namorada, entrevista um casal de lésbicas e lamenta os presentes que não ganha na data por conta dos esquecimentos do marido. Ao final, na presença de uma especialista, revela o segredo de onde vem o seu icônico maiô preto.

A partir daí, entra em cena a estratégia da companhia de fortalecer a marca como destino de compras de presentes para o Dia dos Namorados. Além de destacar o sortimento de produtos, “perfume, tênis, vinho e até maiô”, Marisa ainda distribui cupons de desconto para que os apaixonados aproveitem a oportunidade no e-commerce.