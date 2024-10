WhatsApp anuncia novas mudanças e agora terá curtida no status e chat personalizado

O WhatsApp anunciou novos recursos no aplicativo. Entre as novas funcionaliades, estão as curtidas de status, menções privadas e a capacidade de compartilhar novamente um status que menciona você.

Curtidas de status

Uma das mudanças prevê que as curtidas de status são privadas e não têm um contador. Logo, somente a pessoa cujo status você curtiu pode vê-las como na lista de visualizadores. Algo parecido com o que já acontece hoje no Instagram.

Menções privadas Outra modificação é a que garante que as pessoas que o usuário deseja vejam seu status e possam compartilhá-lo, mencionando-as de forma privada. As pessoas que você mencionar serão notificadas em privado e a menção não será mostrada no seu status. De acordo com informações divulgadas pelo WhatsApp, estes recursos estão começando a ser implementados e estarão disponíveis globalmente para os usuários em breve. A rede social afirmou ainda que nos próximos meses vai trazer mais recursos para o status e aba atualizações para facilitar a conexão. Novidades só para iPhone Já disponível na App Store, a nova versão do WhatsApp traz uma mudança que pode interessar para aqueles que gostam de personalização. Agora, usuários poderão definir cores e escolher novos temas para suas conversas. Sob o número de versão 24.20.71, a nova atualização do WhatsApp permite que chats fiquem personalizados, entre 22 temas e 20 cores diferentes. As mudanças podem ser aplicadas para todas as conversas do aplicativo ou para cada chat específico.