5 dicas de como usar o WhatsApp Business para aumentar as vendas

Não é só uma questão de relacionamento com o cliente. O uso do WhatsApp Business pode aumentar consideravelmente as vendas.

Não é à toa que 86% das empresas brasileiras utilizam o aplicativo como principal meio de comunicação.

Segundo a Tuvis, especialista em CRM (Customer Relationship Management), o uso do WhatsApp Business pode:

Aumentar as vendas em até 27% .

Acelerar o tempo de atendimento em 225% .

Segundo a pesquisa da empresa, 75% dos brasileiros preferem se comunicar com empresas da mesma maneira com que se comunicam com amigos e familiares: por meio de mensagens e áudios.

Para ajudar quem está aprendendo a utilizar o WhatsApp Business para aumentar as vendas e melhorar o relacionamento com o cliente, convidamos os especialistas em marketing conversacional da Gupshup para dar alguns conselhos.

A empresa internacional está há mais de 20 anos no mercado. Segundo seus profissionais brasileiros, estas são as 5 dicas mais importantes para incorporar o WhatsApp Business na sua estratégia e transformar conversas em vendas.

1. Entenda o recurso ‘Click to WhatsApp’ e como utilizá-lo de maneira eficiente

No ambiente digital, os anúncios convencionais utilizam uma chamada para gerar interesse e levar o usuário a clicar e ser redirecionado para uma landing page (página de destino).

Segundo a Gupshup, a maioria destes anúncios tem uma Taxa de Cliques (CTR) que fica em torno dos 2%. Disso, apenas 12% dos leads se convertem na página de destino.

Ou seja: de 100 pessoas que veem o anúncio, apenas duas clicam. Dessas duas, apenas uma se converte.

Mas e se você pudesse capturar 70% dos leads que clicam no seu anúncio?

É aí que entra o Click to WhatsApp. Este novo recurso permite que você guie os usuários de um anúncio para uma conversa no WhatsApp ao invés de uma landing page.

Isso permite que:

Clientes interajam com seu negócio em um ambiente familiar de maneira amigável.

A sua empresa tenha a chance de recomendar seus produtos e serviços de forma mais pessoal e interativa, enquanto conhece informações-chave sobre seu público-alvo .

2. Otimize o envolvimento personalizado com o WhatsApp Flows

O WhatsApp Flows é um novo tipo de recurso UX (experiência do usuário) que ajuda as marcas a projetarem experiências no aplicativo, na forma de formulários escaláveis e personalizáveis para diversas funções, como:

Atendimento ao cliente e feedback

Agendamento de consultas

Oferta de cotações

Renovações de assinaturas.

Segundo a Gupshup, é possível aumentar as conversões em até 2,9 vezes.

Também é possível aumentar a retenção de clientes, pois os usuários se encontram rapidamente interagindo com as marcas em um padrão estruturado dentro do simples fluxo de uma conversa no WhatsApp.

3. Use as conversas do WhatsApp para reengajar efetivamente

Cerca de 94% dos brasileiros conectados utilizam o WhatsApp diariamente, segundo pesquisa da Opinion Box. No resgate de leads, o aplicativo vira uma opção muito menos complicada do que um e-mail de acompanhamento e menos intrusiva que uma ligação telefônica ou até mesmo SMS.

4. Ofereça opções de compra dentro do aplicativo

Aproveite as capacidades do WhatsApp para permitir compras no aplicativo e transações de ponta a ponta.

Use o catálogo para permitir que os clientes explorem produtos e concluam compras de forma transparente sem sair do aplicativo.

Agora você também pode enviar catálogos de produtos diretamente para os clientes, com imagens em miniatura, texto e botões, simplificando e personalizando ainda mais o processo de compra.

5. Garanta segurança e conformidade com recursos de autenticação

Fraude é um grande problema no Brasil. 71% dos compradores já foram vítimas de algum tipo de fraude online e 78% deles já abandonaram um carrinho, alegando problemas com segurança como o principal motivo.

No WhatsApp, dois ótimos novos recursos que garantem segurança contínua são:

A capacidade de enviar OTPs (One Time Passwords) para autenticação de dois fatores.

O botão de copiar código para quando enviar um código de segurança como parte deste processo.

Ao usar esses novos recursos de segurança, você não apenas oferece aos seus clientes tranquilidade, mas também mantém sua reputação de marca.

