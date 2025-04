Por que João Kepler acaba de investir milhões em uma empresa europeia?

A Equity Group, holding de investimentos liderada pelo executivo brasileiro João Kepler, anunciou um passo estratégico para ampliar sua presença internacional. A empresa acaba de investir € 2 milhões (R$ 12 milhões) na Netmore, uma companhia europeia de infraestrutura de rede avaliada em aproximadamente R$ 95 milhões.

De forma resumida, a Netmore cria redes que ajudam empresas e cidades a monitorar coisas como medidores de água e gás, controle de temperatura em prédios e rastreamento de mercadorias. Seu serviço facilita o uso de tecnologias inteligentes para economizar recursos e melhorar a eficiência em setores como utilidades e logística.

Ela já operava no Reino Unido e se expandiu rapidamente para outros países da Europa, incluindo Portugal, França, Bélgica e Espanha. O plano é expandir para 27 países europeus até 2029.

Em 2024, a empresa registrou um faturamento superior a € 7,8 milhões (R$ 50,5 milhões), com mais de 7.200 aparelhos vendidos. Para 2025, as metas incluem superar € 9 milhões (R$ 58,2 milhões) em faturamento e vender mais de 8.350 aparelhos.

Por que a Equity aposta na Netmore?

Uma das principais apostas da Equity Group é a integração das tecnologias de inteligência artificial (IA) na operação da Netmore. A IA será utilizada para prever a demanda de consumo, analisar o desempenho das vendas e identificar novas oportunidades de crescimento.

Para acompanhar a demanda, a expansão também envolve a implementação de centros logísticos regionais. A Netmore ainda vai lançar um FIDC próprio (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) para garantir liquidez na aquisição de estoques e garantir a continuidade do seu crescimento planejado.

Um modelo de captação diferenciado

Outro destaque da parceria é a criação de um modelo de captação de recursos que visa atrair investidores brasileiros interessados em diversificar seus ativos no mercado europeu.

Com a crescente procura por investimentos no exterior, especialmente em momentos de volatilidade econômica, Kepler enxerga uma janela de oportunidade para investidores que buscam proteger seu patrimônio e obter rentabilidade em moedas fortes como o euro.

“Nosso foco é criar uma estrutura financeira robusta que possa suportar o crescimento acelerado da Netmore enquanto oferece aos investidores brasileiros uma forma segura e atrativa de diversificar seus investimentos na Europa”, explica Kepler.

A trajetória do Equity Fund Group

Fundado em setembro de 2023, o Equity Fund Group combina os portfólios de empresas como a Braga Participações, family office de Kepler, e a CaptAll Ventures, de Nílio Portella e Túlio Mêne. Com um valuation total próximo de R$ 2 bilhões e investimentos que somam R$ 100 milhões, a holding tem planos ambiciosos para aumentar o valor de suas investidas, com metas que podem alcançar R$ 3 bilhões.

João Kepler, considerado o maior investidor de startups da América Latina, com mais de 2.000 empresas no portfólio, busca expandir sua influência no setor. Além de sua sólida trajetória no mercado financeiro, Kepler também é escritor e palestrante, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Seu foco está em consolidar o Equity Fund Group como um player relevante no cenário global de investimentos.