Investidores brasileiros aportam US$ 2,1 bilhões em fundos de criptomoedas em uma semana

Em movimento relativamente lateralizado, o Brasil sacou cerca de US$ 500 mil, R$ 2,8 milhões, de produtos de investimento baseados em criptomoedas no acumulado semanal da última sexta-feira, 1, período em que as entradas líquidas globais ultrapassaram US$ 2,1 bilhões, de acordo com a CoinShares.

Pelos dados compilados no relatório semanal da gestora, os principais saldos negativos foram do Canadá, Suécia e Suíça, respectivamente em US$ 24,4 milhões, US$ 20,3 milhões e US$ 13,8 milhões. Em contrapartida, Estados Unidos capitaneou quase a totalidade das entradas líquidas com quase US$ 2,23 bilhões em compras enquanto Alemanha, Austrália e Hong Kong responderam por respectivas entradas líquidas de US$ 5,1 milhões, US$ 2,1 milhões e US$ 700 mil.

A CoinShares destacou que, pela primeira vez na história, o total de ativos sob gestão (AuM) ultrapassou US$ 100 bilhões ao fechar a semana em US$ 102,17 bilhões aportados, período em que o volume de negociação de fundos de criptomoedas alcançaram US$ 19,2 bilhões, 67% acima da semana anterior e 35% do total de negociações de bitcoin em exchanges consideradas confiáveis.

O Brasil se manteve na sexta posição com US$ 963 milhões em AuM enquanto EUA, Suíça, Canadá, Alemanha e Suécia mantinhas as primeiras posições com respectivas alocações de US$ 78 bilhões, US$ 5,28 bilhões, US$ 4,59 bilhões, US$ 4,06 bilhões e US$ 3 bilhões.

O iShares, fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) baseado em negociação à vista de bitcoin da gestora estadunidense BlackRock, respondeu pela quase totalidade das entradas líquidas, US$ 2,21 bilhões. Nesse caso, Fidelity ETFs e 21Shares AG atraíram respectivos US$ 90 milhões e US$ 11 milhões em depósitos líquidos ao passo que outros fundos globais somaram US$ 77 milhões em saldo positivo.

Na contramão, os principais volumes de saídas líquidas foram da Grayscale, ARK 21 Shares, CoinShares XBT, Purpose ETF e Bitwise ETFs com respectivos volumes de saídas líquidas de US$ 116 milhões, US$ 39 milhões, 21 milhões, US$ 26 milhões e 12 milhões.

Por criptoativo, bitcoin, ether, short Bitcoin e Solana representaram respectivas entradas líquidas de US$ 2,15 bilhões, US$ 9,5 milhões, US$ 8,9 milhões e US$ 5,7 milhões. Em direção contrária, os principais fluxos de saídas líquidas giraram em torno de cestas multiativos e do Litecoin, respectivamente em US$ 3,1 milhões e US$ 800 mil.

Na avaliação da gestora, a divulgação de pesquisas apontando reação do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, pode ter servido de catalisador para o otimismo dos investidores.

Na semana anterior, os investidores nacionais retiraram R$ 20,5 milhões de fundos de criptomoedas em meio a pressão compradora global.

