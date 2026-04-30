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Brasileira compra operação de multinacional e amplia presença na América Latina

A aquisição inclui contratos, equipes e ativos em sete países e marca a expansão regional da empresa brasileira em serviços de tecnologia e inteligência artificial

Nelson Campelo, CEO da Semantix: executivo assume o comando da empresa após aquisição das operações da Atos na América do Sul (Semantix/Divulgação)

Nelson Campelo, CEO da Semantix: executivo assume o comando da empresa após aquisição das operações da Atos na América do Sul (Semantix/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18h34.

A brasileira Semantix, de São Paulo, concluiu a aquisição das operações da francesa Atos na América do Sul, em um movimento que amplia sua presença regional e adiciona capacidade de operar sistemas críticos de grandes empresas.

A transação, que não teve o valor divulgado, marca a entrada da companhia em um novo estágio, combinando infraestrutura de tecnologia com soluções baseadas em dados e inteligência artificial.

O negócio envolve as operações da Atos em países como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai. Com isso, a multinacional francesa deixa de atuar diretamente na região.

“A aquisição inclui todos os contratos com clientes, o grupo de profissionais e todos os ativos da operação na América do Sul”, afirmou Nelson Campelo, atual CEO da Atos na região e que assumirá o mesmo cargo na Semantix após a conclusão da transação.

“Assumir a posição de CEO de uma empresa brasileira, que tem a inovação no DNA é motivo de muito orgulho. Mais do que uma evolução de portfólio, a nossa arquitetura unificada representa uma mudança na forma como operamos e capturamos valor."

Integração de infraestrutura e inteligência artificial

A operação une duas frentes distintas do mercado de tecnologia. A Atos atua na gestão de ambientes críticos de TI, garantindo o funcionamento contínuo de sistemas de grandes empresas. Já a Semantix é especializada na organização de dados e no desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial.

“Usamos tecnologia, competências e pessoas para garantir que as operações críticas dos clientes operem sem interrupções, com segurança e integração entre sistemas”, disse Campelo sobre a atuação da Atos.

Segundo ele, a base de dados estruturada é o ponto de partida para o uso de inteligência artificial.

“Quando pouca gente falava da importância de dados, a empresa já desenvolvia essa competência. Depois evoluiu para uma plataforma de inteligência artificial baseada nessa fundação”, afirmou .

Mudança de posicionamento

Com a aquisição, a Semantix passa a ampliar sua atuação para além da entrega de tecnologia, incorporando a operação de soluções baseadas em dados e IA.

De acordo com a empresa, a estratégia é combinar dados, inteligência artificial e conhecimento de negócio para operar ambientes complexos e gerar resultados mensuráveis .

Esse modelo se apoia em três pilares: fundação de dados, operação de ambientes críticos e uma arquitetura própria de inteligência, integrados em uma plataforma que conecta tecnologia à execução.

Expansão na América Latina

A transação amplia a presença da Semantix na América Latina, com atuação em sete países. A companhia afirma que pretende se consolidar como uma plataforma de tecnologia com modelo integrado de software e serviços na região.

“A junção das duas empresas traz competências complementares e nos permite ter uma ambição de crescimento e posicionamento no mercado bastante relevante”, afirmou Campelo.

Após a venda, a Atos mantém uma relação comercial com a Semantix. A empresa brasileira passa a atuar como parceira preferencial em projetos globais que envolvam a América do Sul.

“A Semantix passa a ser o parceiro preferencial caso haja projetos globais que envolvam a região”, disse Campelo.

Com o fechamento do negócio, Campelo assume como CEO da Semantix. O fundador da empresa, Leonardo Santos, passa a ocupar a presidência do conselho. A companhia afirma que a nova estrutura combina capacidade tecnológica e escala operacional para atuar em setores como finanças, saúde, varejo e telecom, com foco em soluções baseadas em dados e inteligência artificial.

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