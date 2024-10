Esta holding fundada em Manaus projeta faturar meio bilhão de reais em 2025

Uma das maiores agências de publicidade do Brasil, a Mene Portella Publicidade fechou 2023 com o faturamento de 300 milhões de reais. A meta para 2024 é chegar aos 400 milhões de reais. Para 2025, a projeção é de meio bilhão de reais.

A expansão vem na esteira de uma expansão da presença territorial. Fundado em Manaus, há 16 anos, hoje o escritório tem presença no eixo Rio-São Paulo.

“Já provamos ao mercado publicitário que temos expertise e know-how para atender grandes, médios e pequenos clientes”, diz Túlio Mêne, um dos sócios fundadores do M&P Group, holding dos 14 negócios fundados pelos sócios Túlio Mêne e Nilio Portella.

A trajetória não foi linear. Os desafios eram inúmeros, no início em Manaus, que, apesar de ser uma capital com grande potencial econômico, ainda não era um polo de comunicação publicitária. As oportunidades eram limitadas, e competir com as grandes agências de São Paulo e Rio de Janeiro parecia, à época, um sonho distante.

O primeiro grande salto veio com a conquista de contas importantes na região, que abriram portas para projetos maiores. A estratégia de crescimento também envolveu o reforço da equipe com talentos renomados no mercado publicitário, como Balduíno Bertone, Renata Sanchez e Duílio Malfatti.

Crescimento no setor público

A expansão rápida da Mene Portella se destaca pela conquista de várias contas públicas em um curto período, especialmente em mercados competitivos como São Paulo e Brasília. Na capital paulista, a empresa conquistou a licitação do Metrô.

“Ao longo do ano, a agência se consolidou, abrindo filiais e escritórios em outros estados, contratando times, qualificando o quadro com pessoas referência no mercado, o que nos levou para outro patamar concorrendo com players de destaque no mercado da comunicação”, diz Mêne.

Um marco importante foi a conquista da conta do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que fortaleceu a empresa na disputa de outras contas importantes. Na lista estão o Detran em Goiânia, o Governo do Ceará, o Conselho Federal de Química e a Prefeitura de São Paulo.

Crescimento acelerado

Os fundadores Túlio Mêne e Nilio Portella são economistas com pegada empreendedora. O M&P Group é hoje um conglomerado com foco em mídia e economia criativa.

A dupla se envolveu em aquisições estratégicas, como a compra de parte da Non Stop, uma empresa de marketing de influência, One Big Media , focada em criadores de conteúdo, e a CaptAll Ventures, family office dos sócios.

Hoje, o M&P Group é uma holding com 14 empresas no grupo. “Construímos um ecossistema que abrange desde a criação de conteúdo até o investimento em tecnologia”, diz Portella.

Entre as empresas do grupo estão a Oinc Filmes, responsável pela popular série infantil “3 Palavrinhas”, com mais de 11 milhões de inscritos, a Bossa Invest, um dos maiores fundos de venture capital da América Latina.

Em 2024, eles lançaram a Equity Fund Group, uma holding de investimentos.