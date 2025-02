João Kepler aposta R$ 100 milhões em inteligência artificial para o YouTube

O investidor João Kepler, à frente da holding Equity Group, fez um aporte de R$ 100 milhões na One Big Media, empresa que gerencia mais de 300 canais no YouTube e usa inteligência artificial para maximizar alcance e monetização de conteúdo. A aposta segue a estratégia de Kepler de investir em negócios escaláveis, geradores de caixa e conectados ao universo digital.

A One Big Media administra canais de notícias, entretenimento, religião e música, acumulando 80 bilhões de visualizações e 70 milhões de inscritos. Entre seus clientes estão CNN, Olhar Digital, TV Itatiaia e Deive Leonardo. Desde fevereiro de 2023, a empresa usa inteligência artificial para analisar dados de audiência, otimizar vídeos e sugerir conteúdos que aumentem engajamento e receita.

O investimento da Equity Group marca um novo ciclo de crescimento para a empresa, que tem como meta faturar R$ 100 milhões até 2026. "A One Big Media se destaca na conexão entre criadores de conteúdo e plataformas digitais. Nosso compromisso é impulsionar alcance e maximizar receitas de forma estratégica e sustentável", afirma Reinaldo Heleno, CEO da empresa.

Nos próximos meses, a One Big Media pretende expandir sua tecnologia para novos formatos de conteúdo e consolidar sua posição como principal plataforma de crescimento e monetização digital no Brasil.

O que faz a inteligência artificial da One Big Media

A inteligência artificial adotada pela empresa tem três funções principais:

Análise de audiência : identifica padrões de comportamento dos usuários, apontando quais temas e formatos têm maior potencial de engajamento.

: identifica padrões de comportamento dos usuários, apontando quais temas e formatos têm maior potencial de engajamento. Otimização de conteúdo : ajusta títulos, descrições e thumbnails (miniaturas dos vídeos) para aumentar a taxa de cliques e retenção de público.

: ajusta títulos, descrições e thumbnails (miniaturas dos vídeos) para aumentar a taxa de cliques e retenção de público. Automação de monetização: sugere melhores momentos para inserção de anúncios e identifica oportunidades de patrocínio para criadores de conteúdo.

Esse tipo de tecnologia já é usada por plataformas como YouTube e TikTok, mas a One Big Media desenvolveu um modelo próprio para atender seus clientes, combinando aprendizado de máquina e inteligência de mercado.

O papel da Equity Group no investimento

Criada em 2023, a Equity Group reúne os investimentos da Braga Participações, family office de João Kepler, e da CaptAll Ventures, de Nílio Portella e Túlio Mêne. A holding já investiu R$ 100 milhões e tem mais R$ 50 milhões reservados para novos aportes.

O grupo foca em empresas lucrativas, que já geram caixa e pagam dividendos, buscando participações minoritárias de até 20%. A meta é aumentar o valuation (valor de mercado) das empresas investidas para R$ 3 bilhões até 2027.

Entre os setores de interesse da Equity Group estão mídia, tecnologia, educação e eventos. A empresa já investiu em negócios como a assessoria de investimentos LDX Capital, o grupo de empreendedorismo Empreende Brazil e a consultoria Grupo Studio.

O crescimento da One Big Media

A One Big Media foi fundada há 7 anos e se consolidou como a maior network do YouTube no Brasil. Em fevereiro de 2023, a empresa adquiriu a Hitbel, que gerencia carreiras digitais de músicos e influenciadores, por R$ 20 milhões.

A empresa também expandiu sua presença no segmento automotivo, integrando canais como Grand Prêmio, AutoMotor e Boteco F1. No setor de notícias, cresceu parcerias com TV A Crítica, aumentando 90% o número de inscritos e 332% a receita do canal no YouTube.

Com o novo investimento, a empresa planeja acelerar sua expansão e lançar novos produtos baseados em inteligência artificial. "Integrar um grupo como a Equity Group reforça nossa posição de mercado e abre novas oportunidades de crescimento", afirma Heleno.

Quem é João Kepler

João Kepler é um dos principais investidores-anjo do Brasil, conhecido por apostar em startups antes de se tornarem grandes empresas. CEO da Bossa Nova Investimentos, ele já investiu em mais de 700 startups e foi eleito melhor investidor-anjo do Brasil quatro vezes pelo Startup Awards.

Sua estratégia é baseada no conceito de smart money: além do capital, ele oferece mentoria e conexões para acelerar o crescimento das empresas investidas. Nos últimos anos, Kepler ampliou seu foco para empresas maduras, com alto potencial de crescimento e sinergia entre si.

O investimento na One Big Media reforça sua visão sobre o futuro da economia digital. Com o uso de inteligência artificial, a empresa pretende transformar o mercado de conteúdo e publicidade, aumentando a eficiência e os ganhos dos criadores.