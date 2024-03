Com economia circular e impacto social, rede de brechós Peça Rara quer faturar R$300 mi em 2024

Quando aos 19 anos, Bruna Vasconi começou a vender roupas e acessórios entre uma aula e outra na faculdade de psicologia da Universidade Católica de Brasília, em 2007, ela não imaginava criar um negócio de impacto social e economia circular com faturamento de 150 milhões de reais, como ocorreu com o seu brechó Peça Rara, em 2023. "Abri minha primeira loja por necessidade. Eu estava com dois filhos e inspirada por uma reportagem sobre um brechó de roupas infantis comecei o meu negócio. De lá para cá, muita coisa mudou e a economia circular na moda passou a ser mais valoriza pelos brasileiros", diz. Atualmente, 250.000 pessoas já deixaram peças no brechó Peça Rara, sendo 2,7 milhões vendidas em 2023.

O modelo de negócio deu tão certo que a Peça Rara conta com 160 lojas e tem a expectativa de abrir de 10 a 12 unidades por mês neste ano, gerando a possibilidade de dobrar a receita. "O plano de expansão é audacioso, em busca de termos 300 lojas até o fim do ano. Destas, sete são próprias e as demais são franquias".

O crescimento acelerado se dá especialmente desde dezembro de 2019, quando a primeira franquia foi inaugurada. Já em fevereiro de 2020, dias antes do início da pandemia da covid-19 no Brasil, uma pessoa do grupo SMZTO – que investe em franquias como de alimentação Oak Berry -- ligou para Bruna com a intenção de investir em um negócio de economia circular.

“Fechamos o negócio no ano seguinte, fizemos uma imersão em Brasília e, desde então, aceleramos o crescimento”, diz. Entre os sócios também está a atriz Deborah Secco. Para Bruna o crescimento ocorre por dois motivos: “cada vez mais temos pessoas interessadas em investir em economia circular e temos uma rede de franqueados que, depois da primeira unidade, vê vantagens em inaugurar outras lojas". A sustentabilidade, inclusive, é pauta no curso para novos franqueados. Neste ano, a frente social também entra na agenda para que todos os funcionários – cerca de 8 a 15 por loja – estejam prontos para comunicar o tema.

A mudança no comportamento do consumidor também é essencial para a estruturação do negócio. “É impressionante como os consumidores estão cada vez mais motivados em promover a economia circular. Há dez anos víamos pessoas se recusando a comprar as peças usadas”, diz. Atualmente, 30% das pessoas que fornecem peças também compram na loja e a Peça Rara tem o objetivo de aumentar a o percentual para 50%.

A maior parte do público é feminino, com idade entre 25 e 45 anos, que gastam em média 60 reais. “Temos pessoas que comprar pela economia, mas grande parte delas percebem o valor de achar um artigo único de moda ou decoração”.

Negócio de impacto

Logo após o surgimento do brechó Peça Rara, Bruna percebeu que era possível contribuir com organizações e pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Comecei a ficar angustiada com o fato de que muitas pessoas estão deixando de doar peças para vender, e precisava me movimentar em relação a isso”.

Ao invés de devolver as peças que estavam consignadas, Bruna as colocou em bazares sociais, com preço simbólico de 10 a 50 reais. Os valores arrecadados passaram a ser destinados para ONGs. “Na primeira vez em que fui doar um caminhão lotado de roupas, percebi que a ONG precisava de dinheiro para pagar a conta de luz e cuidar das crianças. Ali entendi que o bazar seria mais eficiente e lancei, dois anos após o brechó, o Instituto Eu sou Peça Rara”.

No ano passado, 120.000 peças foram doadas para os bazares, o que gerou uma renda de 600.000 reais destinados para ações como a construção de uma creche em uma cidade satélite da capital federal. Atualmente, a uma sede do instituto em Brasília e a previsão da inauguração de outra unidade em São Paulo, no fim de março. “Estamos nestas cidades porque é onde temos um grande número de lojas, o que auxilia no volume de doação das peças”. Ao todo, são 16 lojas em Brasília e 20 em São Paulo.

Impacto ambiental

A indústria da moda é uma das mais poluidoras do planeta - responde por 4% das emissões globais de gases de efeito estufa e gasta 93 bilhões de metros cúbicos de água por ano, segundo o relatório Fashion on Climate, da Global Fashion Agenda. E, menos de 1% das roupas fabricadas no mundo são recicladas e 12% dos resíduos têxteis são transformados em peças de valor menor.

Já ao considerar a produção de 100 bilhões de itens por ano, se não forem doados ou ressignificados, 87% serão enviados a aterros sanitários, de acordo com a Fundação Ellen MacArthur. Na contramão, em 2023, a Peça Rara comercializou 2,7 milhões de peças de vestuário, o que gera uma economia de 6,75 bilhões de litros de água que seriam utilizados para a produção de novas peças de roupa, considerando os litros utilizados, em média, nos processos de fabricação. A mesma conta foi feita em relação à energia: são aproximadamente 54 milhões de quilowatt-hora (kWh) de energia que deixaram de ser gerados na produção de peças.