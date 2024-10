13 franquias baratas a partir de R$ 20.000 para empreender no verão

[galeriass id="4958093" titulo="Quais são as 10 maiores franquias em número de unidades?" descricao="FRANQUIAS"]

Conhecida como a estação mais quente do ano, o verão é um dos grandes impulsionadores das vendas de produtos e serviços de diversas categorias.

Dados da empresa de inteligência de dados para o varejo Scanntech mostram que, no mês de dezembro, a ‘Cesta de Verão’ -- grupo de produtos consumidos nesta estação, como sorvetes, chocolates, acessórios e outros itens -- alcançou um crescimento de 60% comparado a outros períodos sazonais do ano.

É possível deixar de ser apenas consumidor para empreender e começar um novo negócio que vai se se beneficiar nesta temporada. Confira, a seguir, algumas opções de franquias que vão aumentar as vendas com o aumento das altas temperaturas:

Oggi Sorvetes

A Oggi Sorvetes é pioneira no modelo de franquia de loja de fábrica de sorvetes e oferece uma ampla variedade de sabores e produtos. A marca é conhecida por seu modelo de negócios enxuto e sua busca constante por inovação, contando atualmente com mais de 900 unidades em operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000

Faturamento médio mensal: R$ 65.000

Tempo de retorno estimado: 18 a 24 meses

Frutassa

A Frutassa é uma rede de franquias especializada em alimentação saudável, que oferece um cardápio diversificado com lanches leves, sucos naturais, saladas de frutas e uma ampla gama de alimentos nutritivos. A marca se destaca por proporcionar uma operação simples e eficiente, ideal para quem deseja entrar no setor alimentício com baixo investimento e alta viabilidade operacional.

Investimento inicial: R$ 89.900

Faturamento médio mensal: R$ 60.000

Tempo de retorno: entre 9 e 18 meses

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, que é administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Go Fit Box

Lançada em 2020, a Go Fit Box é uma rede de franquias de academia autônoma. Com foco na saúde e bem-estar das pessoas, o modelo consiste em um box que conta com equipamentos para que os usuários possam realizar treinamentos em cabines individuais e personalizadas. O franqueado não precisa ser professor de educação física e nem de funcionários, embora seja recomendado.

Investimento inicial: a partir de R$69.000

Faturamento: a partir de R$40.000

Tempo de retorno: 12 meses

JAH

Com a chegada da estação mais quente, o clima pede iguarias geladas. O JAH, rede de açaí, sorvetes e picolés, se destaca como uma oportunidade de investimento. Pioneira no Brasil, inovou o conceito de self-service com a criação do ‘açaí turbinado’, permitindo que os clientes se sirvam à vontade e adicionem a quantidade de toppings que desejarem. O sucesso do formato exclusivo de autoatendimento impulsionou a expansão da marca por todo o país, que já conta com 160 unidades em operação em 14 estados. Com foco na qualidade e no custo-benefício, o JAH oferece quatro modelos de negócios: loja, quiosque, container e store in store.

Investimento inicial: a partir de R$ 150.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 45.000

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Sua Hora Unha

O verão para a Sua Hora Unha é uma época de muitos atendimentos na rede especializada no cuidado das unhas, mãos e pés. Com as festividades de fim de ano, principalmente, que impulsionam a lucratividade e a busca pelos serviços da empresa. Entre 2022 e 2023, a rede cresceu 350% no número de atendimentos. E, para o próximo verão estimam um crescimento de 150% no faturamento. Atualmente são mais de 60 unidades entre funcionamentos e comercializadas pelo Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.648,00 no modelo quiosque (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Grupo Harō

A culinária asiática sempre foi reconhecida pelos pratos leves e refrescantes, e pensando no crescimento da cultura nipônica no Brasil, o Grupo Harō foi fundado em 2017, em Pernambuco, com o objetivo de reinventar a entrega de comida japonesa. A holding detém as marcas Harō Sushi, Hapoke, The Roll, Redwok, Mango Salad e Tio Parma, e oferece um modelo de franquia 6 em 1, com a possibilidade de operação em dois formatos diferentes de negócios, dark kitchen e take away.

Investimento inicial: a partir de R$ 140 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Bubble Mix

Com produto prático, saboroso e refrescante, a Bubble Mix, rede pioneira de bubble tea no país, é excelente opção de investimento visando a alta do consumo na temporada de calor. De inspiração oriental, a marca tem como foco a bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Criada em 2014, a rede possui mais de 80 unidades em 17 estados.

Investimento inicial: R$ 130 mil (modelo autoatendimento), inclui taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de bares e restaurantes fundada em 2011, especializada em espetinhos de churrasco, e atualmente conta com 55 unidades presentes em seis estados.

Investimento inicial: a partir de R$ 257 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Milky Moo

Em quatro anos de história a Milky Moo, rede especializada em milkshakes já conta com 582 unidades espalhadas por todos os estados brasileiros. A previsão é fechar o ano de 2024 com 700 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 270 mil no quiosque

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

Açaí do Rão

Fundada no ano passado pela holding do Grupo Rão, a rede Açaí do Rão conta com 12 lojas no Rio de Janeiro. E para acelerar a sua expansão dentro de shoppings centers, a marca oferece dois modelos de franquias: a loja de shopping e o recém-lançado quiosque, ambos os formatos com investimento inicial a partir de R$ 180 mil e com retorno entre 18 e 24 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil

Faturamento médio mensal: R$ 65 mil

Tempo de retorno: 18 meses a 24 meses

Maria Açaí

Fundada em 2017, em Joinville (SC), a rede especializada em açaí artesanal e já conta com mais de 70 lojas em 6 estados brasileiros (RJ, SP, BSB, RS, PR e SC). De olho em acelerar a sua expansão nacional, a rede Maria Açaí conta com diferentes formatos de franquias: entre eles o modelo Express, modelo híbrido da rede que compartilha a função de delivery com Take Away.

A rede não cobra royalties sobre faturamento, apenas o valor fixo de R$1500 mensais. A taxa de franquia e demais custos (capital de giro, primeiro estoque, reforma do local e outros) já estão inclusos no valor do investimento inicial.

Com os formatos recém-lançados, a marca especializada no fruto amazônico planeja saltar de 70 para 100 lojas ao final de 2024.

Investimento inicial: a partir de R$135 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 80 a 100 mil

Tempo de retorno do investimento: 24 meses

Porks - Porco & Chope

Com 48 unidades espalhadas por 11 estados, o Porks - Porco & Chope é uma rede curitibana especializada em bares onde predominam preparos com carne de porco. A franquia da Porks- Porco & Chope requer o investimento inicial de R$ 200 mil e oferece uma projeção de faturamento médio mensal de R$ 115 mil. A previsão de retorno do investimento é de 12 a 18 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 200.000

Faturamento médio mensal: R$ 115.000,00

Prazo de retorno: 12 a 18 meses