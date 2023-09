Frooty faz aquisição de marca de açaí nos Estados Unidos — e já fatura R$ 130 milhões

A líder no mercado de açaí Frooty tem avançado em seu processo de expansão internacional. O foco principal é o mercado americano, que absorve mais da metade de todo açaí exportado do Brasil. O grande diferencial da marca é sua cadeia de produção verticalizada, que é pouco comum no mercado de açaí e facilita a estruturação em novos mercados. Com três fábricas, duas delas localizadas na Amazônia, a Frooty tem capacidade de produzir 100 toneladas de açaí por dia.

Em junho do ano passado, a Frooty decidiu acelerar sua participação nos Estados Unidos com a aquisição da Makai, segunda maior marca de food service do mercado americano de açaí. O valor da aquisição não foi revelado, mas os primeiros resultados são otimistas. Em 2022, a Frooty faturou 130 milhões de reais nos Estados Unidos.

"Com a aquisição da Makai, a exportação passou a representar 25% do resultado da Frooty. Neste ano, esperamos aumentar as vendas nos Estados Unidos em 30%", diz Alexandre Miranda, CEO da Frooty Açaí.

Como a Frooty entrou nos Estados Unidos

A Frooty já estava presente no mercado americano há mais de 10 anos, através de distribuidores na costa leste e oeste dos Estados Unidos, com foco principalmente no público brasileiro que procurava a marca no food service ou no varejo. Até 2019, a exportação da Frooty representava cerca de 6% do faturamento da empresa.

A partir de 2020, uma estratégia mais estruturada em direção ao mercado externo foi desenvolvida. Além de acelerar o crescimento da marca, foi realizada uma avaliação estratégica do potencial do mercado americano através do mapeamento de marcas locais.

A marca americana de açaí Makai chamou atenção por ser bem forte no mercado de food service — tal qual a Frooty aqui no Brasil, que está presente em mais de 20 mil pontos de vendas, desde padarias até grandes varejistas, além de desenvolver marcas para terceiros.

"Nosso sócio na operação já trabalhava com açaí desde 2010 e construiu uma rede sólida de distribuidores e clientes no mercado americano. Hoje atuamos em todo o país com as marcas Makai e Frooty e também fabricando marcas próprias para grandes cadeias", diz Miranda.

Além do açaí, a marca brasileira está exportando sorbets de outras frutas como: