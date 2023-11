Brechó, botox e mais: holding de Semenzato chega a 5.000 lojas e quer aportar R$ 200 mi em franquias

O Grupo SMZTO, holding de franquias fundada pelo empresário José Carlos Semenzato, inaugura nesta quinta-feira, 9, sua loja de número 5.000. A nova unidade pertence à rede de brechós Peça Rara e está localizada na Vila Clementino, zona sul da capital paulista.

Em 2023, o grupo já vendeu 780 unidades, das quais 750 unidades já foram inauguradas. Além da rede de brechós, que chegou a 90 lojas e dobrou o número de unidades neste ano, a OdontoCompany, maior rede franquia odontológica do país, e a rede de estética facial Royal Face estão entre os principais destaques entre as 15 redes investidas.

Fundado em 1991, a SMZTO começou criando empresas do zero. Entre elas, a Microlins e o Instituo Embelleze. Na segunda fase, o grupo investia em empreendimentos não tão maduros que precisavam de capital, como a OdontoCompany e Espaçolaser.

Agora, na terceira fase, seu filho Bruno Semenzato assumiu a liderança da companhia e juntos passaram a capitar e investir em redes maduras que precisam acelerar o processo de expansão.

"Nosso portfólio tem uma diversificação muito boa. Então, no final do dia, você sempre tem um segmento puxando muito o crescimento, enquanto o outro cresce menos", explica o executivo.

R$ 200 milhões para novas aquisições

Uma nova rodada de captação aconteceu neste ano e resultou em um fundo de 200 milhões de reais. Pelo menos cinco novas marcas devem ser investidas nos próximos anos. O empresário disse que o grupo busca empresas de serviços no franchising brasileiro que tenham franqueados com resultados consolidados, sócios fundadores de qualidade e, claro, lucratividade.

Para Semenzato, o diferencial da SMZTO é o tamanho das redes que eles buscam investir. Muitos empresas bem estruturadas e com potencial de escala não estão no radar dos grandes private equitys -- que fazem aportes a partir de 200 milhões de reais.

"Nós não competimos com os grandes private equitys. Nossos investimentos são entre 10 milhões e 40 milhões de reais. Existem muitas redes no franchising brasileiro que podem escalar, o tamanho do mercado nacional permite isso", diz Semenzato.

Só no primeiro semestre de 2023, o mercado de franquias brasileiro cresceu 15% e faturou 105 bilhões de reais.

2024: uma cópia de 2023 com pequenas melhoras

Tudo indica que a holding deve terminar 2023 com um crescimento de 14,3%, o menor na história da companhia. "Nunca crescemos menos de 25%", diz Semenzato.

Apesar das 780 unidades vendidas e o sell out (venda total das franquias) estimado em 8 bilhões de reais, o empresário atribui a desaceleração do crescimento ao atual cenário macroeconômico.

"Taxa de juros alta, inflação e alta inadimplência dificultaram o acesso ao capital e achataram as margens das franquias", explica.

Para 2024, o fundador da SMZTO não acredita em um cenário muito diferente e prepara um orçamento conservador. "2024 será uma cópia de 2023 com pequenas melhoras". A expectativa da rede é crescer entre 14% e 17% e ter um sell out de 9,4 bilhões de reais.

"Com a atual taxa de juros americana, é impossível sonhar com uma Selic abaixo de 10%, mas espero uma pequena melhora no mercado consumidor e uma maior acomodação do varejo no pós pandemia", conclui.

