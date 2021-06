Musk: Pânico para comprar chips é como 'corrida por papel higiênico'

Elon Musk disse que a escassez de chips no mundo está causando estragos na cadeia de suprimentos da sua montadora Tesla e comparou as empresas que pedem mais chips do que precisam, com a corrida dos consumidores para acumular papel higiênico nos primeiros dias da pandemia de Covid-19.

“Nosso maior desafio é a cadeia de suprimentos, especialmente os chips microcontroladores. Nunca vi nada parecido ”, escreveu o execuitvo numa rede social nesta quarta-feira. “O medo de ficar sem dinheiro está fazendo com que todas as empresas façam pedidos em excesso - como a escassez de papel higiênico, mas em escala épica.”

Musk disse durante a teleconferência de lucros do primeiro trimestre da Tesla em abril que a escassez de chips era um "grande problema" e um dos mais difíceis desafios da cadeia de suprimentos que a empresa já enfrentou.

No mês passado, a consultoria AlixPartners estimou que as montadoras perderão cerca de US$ 110 bilhões em vendas este ano devido à escassez de semicondutores, quase o dobro da projeção anterior.

Fornecimento apertado

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. disse no mês passado que planeja aumentar a produção de unidades de microcontroladores em 60% este ano para ajudar a aliviar as montadoras.

Ainda assim, as empresas fabricantes alertaram que o fornecimento de chips continuará apertado no próximo ano.

A Tesla tem aumentado os preços dos veículos por causa do aumento dos custos das matérias-primas e das pressões da cadeia de suprimentos, Musk tuitou no início desta semana. A empresa também optou por remover um recurso de suporte lombar dos assentos de passageiros do sedã Model 3 e do SUV Model Y.

Outras montadoras eliminaram recursos como sistemas de navegação e espelhos de monitoramento de ponto cego devido à escassez de chips.