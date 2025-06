Mr. Cheney entra para a Hypper Brands e leva cookies (e microfranquias) ao interior do Brasil

Para muitos negócios no Brasil, o caminho para o crescimento passa pela redução do tamanho da loja e do investimento inicial. A Mr. Cheney, famosa rede de cookies artesanais, anuncia nesta sexta-feira, 20, sua entrada na Hypper Brands, holding especializada em consolidar marcas de alimentação. O objetivo dessa união é expandir para cidades com até 50.000 habitantes por meio de microfranquias. O grupo espera faturar 100 milhões de reais neste ano, com planos de atingir 1.000 lojas e o primeiro bilhão até 2029.

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) contabilizou 589 marcas de microfranquias no último ano, representando cerca de 43% do total de redes franqueadoras no Brasil. Esse crescimento reflete uma tendência de estabilização após um forte aumento nos anos anteriores. As 20 maiores microfranquias somam 18.200 unidades em operação. A Mr. Cheney, agora parte dessa tendência, aposta nas microfranquias como o modelo para expandir sua presença de forma mais rápida e acessível. Com 80 unidades em operação, a meta é abrir 250 unidades nos próximos três anos.

A decisão de apostar em microfranquias surge em um momento em que a Mr. Cheney enfrentava dificuldades para expandir sua rede, especialmente em cidades menores, onde o custo de operação de unidades tradicionais não era rentável. "A fusão com a Hypper Brands traz a estrutura e a expertise necessárias para escalar o nosso modelo de negócio. A redução do custo de investimento por unidade vai permitir que a marca se expanda de forma mais ágil, sem perder a qualidade do produto e o atendimento ao franqueado", afirmou Johannes Castellano, CEO da Mr. Cheney.

Como o Mr. Cheney foi criado

Fundado em 2005 por Lindolfo e Elida Paiva, o Mr. Cheney nasceu a partir de uma receita de cookies especial ensinada pelo americano Jay Cheney, que inspirou o nome da marca. A primeira loja foi aberta no bairro Casa Verde, em São Paulo, com a proposta de oferecer cookies sempre frescos, assados a cada 20 minutos.

À frente da expansão da marca está Johannes Castellano, um dos CEOs do Mr. Cheney. Com uma carreira marcada por sua visão empreendedora, Castellano atuou por 22 anos como sócio de uma empresa de tecnologia e consultoria. Em 2021, após um período sabático em missões religiosas, ele aceitou o convite de Lindolfo Paiva para se tornar CEO e sócio da marca, que ele já havia apoiado desde 2010.

Hoje, com mais de 80 unidades em todo o Brasil, a Mr. Cheney diversificou seu portfólio, incluindo sobremesas típicas americanas, como cheesecakes e panquecas, além de bebidas como frapês e sodas.

A missão da Hypper Brands: crescer com microfranquias

A Hypper Brands se destaca no mercado por seu foco em microfranquias e pela implementação de uma tecnologia de gestão que otimiza a operação de suas marcas. A holding, que já controla marcas como Frutassa, Crepefy e Tdonuts, com 140 unidades, oferece uma plataforma digital própria para suporte contínuo aos franqueados, garantindo eficiência nas operações, independentemente da localização.

A trajetória de André Augusto, fundador da Hypper Brands, reflete sua visão empreendedora. Com mais de 20 anos de experiência no setor, ele iniciou sua carreira em 2009, ajudando a impulsionar a Ice Gude, marca de geladinhos que cresceu para 800 lojas em cinco anos. Depois dessa experiência, ele se dedicou à consultoria e, em 2022, fundou a Hypper Brands com o objetivo de profissionalizar o setor de microfranquias de alimentação, oferecendo aos pequenos investidores a chance de entrar no mercado com apoio robusto e tecnologia de ponta.

"Nosso objetivo não é apenas expandir, mas garantir que cada franqueado tenha todo o suporte necessário para crescer com a marca", afirmou André Augusto.

A estrutura do modelo de microfranquia adotado pela Hypper Brands se destaca pela simplificação dos custos e processos, permitindo uma operação enxuta e escalável. A ideia é reduzir o investimento inicial, que pode chegar a R$ 135.000, tornando o negócio acessível a um público maior de empreendedores. O modelo START, criado para cidades com até 50.000 habitantes, visa ocupar espaços como galerias, hospitais e universidades, onde o custo de operação é mais baixo, mas o potencial de consumo é alto. Com esse modelo, a Mr. Cheney pode abrir unidades em locais estratégicos, mantendo o padrão de qualidade e a experiência artesanal.

Os diferenciais tecnológicos

A plataforma da Hypper Brands integra funcionalidades essenciais como controle de estoque, gestão financeira e análise de vendas, permitindo aos franqueados monitorar o desempenho de suas unidades em tempo real. A tecnologia facilita a tomada de decisões rápidas e oferece uma visão clara de indicadores de performance, como faturamento e margem de lucro. Além disso, ela permite o agendamento de consultorias personalizadas nas áreas de operação, finanças e marketing, e ainda proporciona acesso a conteúdos educativos, como vídeos e tutoriais.

Com esse modelo de acompanhamento remoto, a Hypper facilita a padronização da qualidade das operações e elimina a necessidade de visitas físicas constantes, oferecendo um suporte eficaz, seja para um franqueado em São Paulo ou em Manaus.

Essa abordagem tecnológica é um dos pilares que permitirá à Mr. Cheney expandir para cidades menores, com baixo custo de operação, mantendo altos padrões de qualidade e atendimento, e, ao mesmo tempo, acelerando o crescimento.

"Queremos manter a paixão e autenticidade do Mr. Cheney, mantendo o padrão artesanal dos produtos e elevando a gestão com a tecnologia e a estrutura da Hypper Brands, que oferece uma plataforma própria com acompanhamento de metas, treinamentos e mentoria personalizada para os franqueados", diz Castellano.