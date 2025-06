Startup investe R$ 100 milhões comprando empresas para acabar com o susto de uma cirurgia cancelada

Mais de 50.000 cirurgias são canceladas por ano no Brasil por falta de organização.

Exames que não chegaram, paciente que não entendeu a preparação, troca de plantão mal comunicada. A maioria desses cancelamentos acontece no dia da cirurgia, em cima da hora. No setor público, isso significa fila represada. No privado, prejuízo operacional.

Esse é o problema que a Galileu Saúde quer resolver. Fundada em 2021, a healthtech paulista é uma plataforma para hospitais e operadoras de saúde conseguirem fazer a gestão de custos, equipamentos e da jornada do paciente, de maneira digital.

Agora, acaba de acaba de anunciar sua quarta aquisição em menos de um ano: a Teller Saúde, especializada na gestão da etapa cirúrgica, do agendamento à alta.

Com ela, a startup fecha o que considera a última etapa para integrar completamente a jornada do paciente. E projeta dobrar o faturamento, alcançando 150 milhões de reais.

A compra da Teller também permite mais um passo da Galileu na estratégia de crescimento por consolidação. Em menos de 12 meses, a Galileu investiu mais de 100 milhões de reais na aquisição de quatro empresas: Neomed (de cuidado cardiovascular), Valor e Saúde (de gestão de recursos de saúde), Lincon Health (de monitoramento remoto de pacientes) e agora a Teller (de acompanhamento na cirurgia).

Todas com propostas complementares, voltadas a digitalizar partes específicas da gestão de saúde pública e privada.

“Nós não estamos comprando receita, estamos comprando capacidades. Cada aquisição trouxe canais diferentes, dados e tecnologia. Agora, com a Teller, conseguimos atuar dentro do hospital, organizando o coração do problema: a cirurgia”, diz o CEO da Galileu, Márcio Alves.

A meta agora é acompanhar 80.000 cirurgias por ano até 2027, oferecendo uma plataforma que conecta todas as pontas do processo: paciente, médicos, hospital e operadora. Segundo Alves, o cancelamento cirúrgico por falha de comunicação é “um sintoma da fragmentação do sistema de saúde brasileiro”.

Qual é a história da Galileu

A ideia da Galileu surgiu em 2019, quando Márcio Alves deixou a Amil, operadora privada na qual havia liderado projetos de digitalização de pronto-socorro e uso de telemedicina desde 2012.

Com mais de 28 anos de experiência como médico, ele viu no setor público uma oportunidade de levar a inovação que já havia funcionado no privado.

“Quando fomos olhar para o SUS, vimos um abismo entre a entrega dos grandes hospitais de São Paulo e a das unidades públicas. Criamos um sistema que começava com diagnóstico automatizado via inteligência artificial e entregava orientações clínicas personalizadas”, diz.

Esse primeiro modelo foi sendo ajustado e expandido. Em 2021, nasceu oficialmente a Galileu. Um ano depois, foi lançada a plataforma que se tornaria o produto central da empresa, usada hoje por hospitais, operadoras e empresas com grandes volumes de vidas sob gestão.

Desde o início, a proposta da startup foi atuar como um orquestrador do sistema de saúde. Em outras palavras, uma única plataforma em que hospitais e operadoras de saúde podem fazer gestão dos pacientes e da própria estrutura hospital. Por ali, é possível unificar dados, fazer análises preditivias e focar a gestão de saúde num modelo mais preditivo e menos reativo.

O sistema acompanha o paciente desde o atendimento básico até o pós-operatório e o cuidado de rotina, com apoio de inteligência artificial e automação.

“Nossa missão é fazer com que o paciente seja o CEO da própria saúde”, afirma Alves.

O modelo da empresa permite ser contratado por diferentes perfis de cliente: hospitais, operadoras de planos, empresas de saúde laboral e até entes públicos.

O que significa a nova aquisição

A Teller Saúde, nova aquisição da Galileu, atua diretamente na etapa mais crítica do sistema: a internação.

A empresa organiza a agenda cirúrgica, conecta os plantões médicos e automatiza etapas da preparação pré-operatória. Segundo a Galileu, é justamente aí que os erros mais comuns acontecem.

Com a Teller, a plataforma da Galileu agora acompanha o paciente desde o primeiro exame até o 365º dia após a alta hospitalar. O objetivo é garantir que nenhuma etapa do processo fique solta, reduzindo erros e cancelamentos. “Com a Teller, a gente completa o ciclo da jornada. Agora temos tecnologia para atuar do exame ao centro cirúrgico, da admissão à reabilitação”, diz Alves.

Esse movimento também explica o salto na projeção de faturamento. No ano passado, a empresa faturou cerca de 75 milhões de reais. Com a entrada no hospital, a estimativa é dobrar esse número e chegar aos 150 milhões de reais.

A aposta da Galileu é que o setor hospitalar está diante de uma inflexão. Os custos aumentam com a adoção de novas tecnologias, como imunoterápicos e procedimentos de alta complexidade. Mas a eficiência operacional continua estagnada. “A saúde está atrasada digitalmente. Ainda opera com fax e papel. A gente quer mudar isso com dados, integração e automação”, afirma o CEO.

Segundo ele, só é possível escalar esse tipo de solução via consolidação. Daí o investimento de 100 milhões de reais nas últimas quatro aquisições. O plano é continuar comprando empresas que complementem o ecossistema e entreguem valor por meio de inteligência de dados.

O Brasil como epicentro das healthtechs

A aposta da Galileu acontece em um momento de consolidação do Brasil como principal polo de healthtechs da América Latina.

Segundo dados da consultoria Distrito, 64,8% das startups de saúde da região estão no Brasil — um número muito acima de México e Argentina, o segundo e terceiro país, respectivamente.

Esse protagonismo é resultado de um conjunto de fatores. De um lado, o SUS cria uma demanda estrutural por eficiência, escala e coordenação de atendimento. De outro, o setor privado pressiona por competitividade e redução de custos.

Além disso, a análise da Distrito é que o Brasil conta com um ambiente regulatório mais evoluído para soluções digitais na saúde e um histórico recente de parcerias público-privadas que permitem testar novas abordagens com impacto real. A digitalização de processos, o uso de dados e a gestão preditiva ganham cada vez mais espaço.

Entre os modelos de negócio adotados pelas startups de saúde, o mais comum é o SaaS, Software as a Service, que permite acesso contínuo às plataformas via assinatura. De acordo com o Distrito, 41,2% das healthtechs brasileiras operam nesse formato.

Do lado do público-alvo, o B2B domina o setor. Cerca de 39,3% das healthtechs atendem empresas, hospitais e operadoras, enquanto 35% são focadas em B2C, ou seja, diretamente no consumidor final.

Qual vai ser o futuro da Galileu

A Galileu já chegou ao breakeven. Com o novo ciclo de aquisições, quer se consolidar como a principal plataforma de gestão da jornada do paciente no Brasil. Isso significa atuar de ponta a ponta — da atenção básica à alta hospitalar, do exame periódico ao tratamento crônico.

A estratégia é seguir crescendo por meio de compras de empresas que tragam novas habilidades, canais e produtos. E a entrada no hospital, via Teller, inaugura uma nova fase neste objetivo.