Franquias crescem 8,9% e faturam R$ 65,9 bilhões no 1º trimestre

O setor de franquias brasileiro cresceu 8,9% no primeiro trimestre, atingindo R$ 65,9 bilhões de receita, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

"Apesar do cenário econômico impactado por uma política monetária mais restritiva e incertezas internacionais, o setor de franquias se manteve resiliente, adaptando-se às novas demandas do mercado", afirmou Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

No acumulado dos últimos 12 meses, o setor alcançou um crescimento de 11,2%, somando mais de R$ 278 bilhões. Todos os segmentos do setor registraram crescimento, com destaque para Limpeza e Conservação (16,3%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (14,9%) e Hotelaria e Turismo (14,7%).

A expansão das operações também avançou no período. No primeiro trimestre, o número de unidades aumentou em 4,4%, com um saldo positivo de 2,8% de novas operações. Esse crescimento resultou na abertura de 7.354 novas unidades, totalizando 198.730 operações no Brasil. A diversificação dos modelos de negócios, como franquias home-based e operações em supermercados e galerias, também contribuiu para esse cenário positivo. O setor conta com 1,7 milhão de empregos diretos.

Outro ponto relevante é a crescente diversificação nas localizações das franquias. A pesquisa da ABF mostrou que as operações em supermercados e galerias cresceram de 4% para 6,6%, e as franquias home-based, de 7,8% para 10,9%. Esses dados indicam que o setor continua a expandir sua presença em diferentes tipos de estabelecimentos, atendendo à demanda por maior conveniência e novos modelos de negócios.

Com a ampliação das operações e a diversificação dos modelos, o setor de franquias no Brasil segue seu caminho de crescimento, desafiando as adversidades econômicas e reafirmando sua importância como um dos pilares do empreendedorismo no país.

Um dos maiores desafios enfrentados pelas redes continua sendo a escassez de mão de obra qualificada. Segundo a pesquisa da ABF, 73,1% dos respondentes relataram dificuldades para encontrar profissionais qualificados.

A expectativa para o futuro do setor é positiva, com expansão e adaptação às novas tendências de consumo, como a digitalização dos serviços e a personalização das ofertas. O fortalecimento de setores como saúde, beleza, turismo e alimentação deve continuar a impulsionar o crescimento das franquias nos próximos meses.

"A capacidade de adaptação e inovação, aliados a uma estratégia focada na experiência do consumidor, são os pilares que sustentam o crescimento contínuo das franquias", diz Leite.

Quais segmentos mais cresceram no primeiro trimestre?

O segmento de Limpeza e Conservação teve o maior crescimento, com 16,3% de alta, impulsionado pela crescente demanda por serviços de limpeza e a expansão de modelos como lavanderias de autosserviço. O comportamento do consumidor, que busca mais praticidade e conforto, e a escassez de mão de obra doméstica foram fatores importantes para esse desempenho.

O setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar também se destacou, com crescimento de 14,9%. Fatores como a expansão do setor farmacêutico, o uso da Inteligência Artificial (IA) para personalização de serviços e a atração do público 50+, que preferem lojas físicas, contribuíram para esse avanço. Já a Hotelaria e Turismo, com 14,7% de crescimento, foi impulsionada pela alta demanda por viagens, tanto nacionais quanto internacionais, e pelo crescimento da economia, especialmente no setor de serviços.

Confira na tabela a seguir o desempenho de cada segmento no primeiro trimestre:

SEGMENTO 2024 (R$ em bilhões) 2025 (R$ em bilhões) % VAR 2024 - 2025 % VAR OPERAÇÕES Alimentação - Comercialização e Distribuição 23,6 24,1 2,0% 7,3% Alimentação - Food Services 42,3 48,1 13,6% 6,2% Casa e Construção 18 20 10,7% 9,8% Comunicação, Informática e Eletrônicos 7,7 8,4 9,8% -4,9% Entretenimento e Lazer 2,9 3,3 14,8% 9,7% Hotelaria e Turismo 11,1 13,2 12,3% 12,3% Limpeza e Conservação 2,4 2,8 16,7% 8,2% Moda 26,8 29,3 9,5% 8,0% Serviços Automotivos 5,8 6,4 11,2% -0,3% Serviços Outros Negócios 8,9 9,5 6,5% 4,0% Saúde, Beleza e Bem Estar 57,4 66,9 16,5% 10,3% Educação 14,5 15,1 3,6% 2,4% TOTAL 250,368 278,490 11,2% 3,8%

Créditos: ABF