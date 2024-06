Mounjaro, rival do Ozempic, deve chegar ao Brasil? Veja preço

Lançado pela Eli Lilly em 2022 para fazer frente ao Ozempic, da Novo Nordisk, o Mounjaro é tido como uma versão mais eficaz e cara de seu concorrente para tratar diabetes, mas que vem sendo usado também para a perda de peso. Logo se transformou no medicamento mais vendido da Eli Lilly. Somente com o remédio, a companhia faturou US$ 2,2 bilhões no quarto trimestre do ano passado, equivalente a quase 10 vezes o valor registrado no mesmo período de 2022.

Na Eli Lilly, a perspectiva é de um aumento de receita perto de 20%, com faturamento encerrando 2024 perto de US$ 41 bilhões. O crescimento, de acordo com a empresa, deverá ser puxado por produtos como o Mounjaro. Assim como na Novo Nordisk, a oferta do medicamento não tem conseguido atender à demanda e a Eli está correndo para aumentar a capacidade de produção. Segundo a própria farmacêutica, a demanda deverá continuar acima da oferta neste ano, o que deve manter os preços elevados.

No Brasil, o Mounjaro ainda não é comercializado, apesar de já ter uma autorização da Anvisa desde setembro do ano passado. De acordo com a própria Anvisa, o Mounjaro apresentou resultados melhores que os concorrentes, como o Ozempic.

Mesmo que ainda não esteja disponível por aqui, os preços a serem praticados já foram fixados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ligada à Anvisa.

Os preços poderão variar entre R$ 970 e R$ 3.836, de acordo com a alíquota do ICMS de cada estado e também pela dosagem do remédio. Cada embalagem também terá duas ou quatro canetas de uso único.

A venda, vale lembrar, só poderá ser feita com receita médica. Ainda não há um prazo para a Eli Lilly começar a vender o Mounjaro no Brasil.

Caso a pessoa opte por comprar em outro país, é preciso fazer a devida declaração para evitar que o remédio fique preso na alfândega. Esse tipo de compra é fiscalizada tanto pela Anvisa quanto pela Receita Federal.