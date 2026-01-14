Novo Audi Q5 chega mais potente, eficiente e tecnológico — veja o que mudou

A nova geração do Audi Q5 estreia no mercado brasileiro cheia de novidades. O modelo está mais potente, tecnológico e eficiente, além de adotar o conceito de “Palco Digital” na cabine e receber a moderna Plataforma Premium para Veículos a Combustão (PPC). Os atributos reforçam a tradição da marca das quatro argolas em desempenho e dinâmica de condução e contribuem para manter no topo o modelo, ícone entre os SUVs premium médios e um dos carros mais vendidos pela Audi no Brasil nos últimos anos.

Com o propulsor EA 888 na nova geração evo5 (2.0 TFSI), o Q5 passa a entregar 272 cv e 400 Nm de torque, números superiores aos da geração anterior. A aceleração de 0 a 100 km/h em 6,2 segundos ilustra o salto de desempenho e garante respostas imediatas ao comando do acelerador — um comportamento que o coloca entre os modelos mais ágeis do segmento.

Audi Q5: aceleração de 0 a 100 km/h em 6,2 segundos (Imagem meramente ilustrativa) (AUDI/Divulgação)

Tração e controle dinâmico

A tração integral quattro com tecnologia ultra atua de forma inteligente: o sistema interpreta o piso em tempo real e decide, em frações de segundo, a melhor distribuição de torque entre os eixos. O resultado é um comportamento seguro em curvas fechadas e conforto de sobra mesmo nos trechos mais acidentados.

O novo Audi Q5 transborda potência, equilíbrio dinâmico e uma aderência magnética que transformam cada trecho ao volante em um espetáculo de engenharia moderna. Essa performance é reforçada pela nova plataforma, inédita em um SUV da marca, cuja base mais rígida melhora a eficiência e aprimora a estabilidade em qualquer terreno.

Nas rodovias, o SUV demonstra vigor nas ultrapassagens e firmeza em velocidades elevadas. Já na cidade, entrega agilidade surpreendente para um veículo de seu porte. “Em quase 20 anos de história, o Audi Q5 se consolidou como um dos principais SUVs premium de médio porte do mercado”, diz Gerold Pillekamp, Head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil. “O modelo já fidelizou uma legião de clientes que valorizam tecnologia, segurança, conforto e versatilidade.”

Design redesenhado para performance

Design aerodinâmico: linhas fluidas e proporções equilibradas dão a sensação de maior controle nas pistas (Imagem meramente ilustrativa) (AUDI/Divulgação)

As novas linhas do Q5, mais orgânicas e fluídas, se alinham à nova linguagem visual da marca das quatro argolas e contribuem para a sensação de maior controle nas pistas. Linhas fluidas e proporções equilibradas reforçam a eficiência aerodinâmica, enquanto os faróis mais estreitos, as tomadas de ar verticais e a grade singleframe em 2D criam uma identidade visual marcante.

Na lateral, o vinco que percorre as portas até as caixas de rodas demonstra um movimento contínuo e reforça a esportividade. Na traseira, lanternas Full-LED interligadas e cintura elevada combinam robustez e refinamento — elementos que também facilitam o acesso ao porta-malas de 520 litros. O novo design aumenta a percepção de estabilidade e presença na pista.

O interior adota o conceito de “Palco Digital”, que combina ergonomia, materiais premium e telas de alta resolução. O novo visor panorâmico curvo de 14,5 polegadas, somado ao Audi Virtual Cockpit de 11,9 polegadas, facilita a leitura das informações e amplia a sensação de controle ao volante.

Interior do Audi Q5: infoentretenimento responsivo e assistências de condução adaptam o carro ao estilo do motorista (Imagem meramente ilustrativa) (AUDI/Divulgação)

O sistema de infoentretenimento responsivo, aliado ao Audi Drive Select e às assistências de condução, adapta o carro ao estilo do motorista. Os bancos com apoios laterais reforçados mantêm a postura adequada até em curvas mais exigentes — reforçando a experiência de pilotagem e o foco no conforto. O conjunto cria uma cabine funcional, moderna e voltada à experiência premium de condução.

“A Audi tem suas raízes nas pistas de corrida, e a performance está em nosso DNA”, afirma Pillekamp. “Aprimoramos continuamente nossos veículos para oferecer não apenas desempenho apaixonante, mas uma dinâmica capaz de transmitir emoção, adrenalina e segurança”, conclui o executivo. A nova geração do Q5 já está disponível nas mais de 40 concessionárias da Audi em todo o Brasil.