Meta fecha estúdios de VR e sinaliza o esgotamento da estratégia do metaverso

Encerramento de três estúdios e mais de mil demissões expõem a reavaliação do metaverso

Fim do Reality Labs: Meta aposta nos wearables em decisão que afeta três estúdios (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13h23.

A Meta encerrou as atividades de três estúdios ligados à sua divisão de realidade virtual, a Reality Labs, e demitiu cerca de 10% dos funcionários do setor, em uma decisão que afeta mais de mil pessoas.

O movimento atinge a Twisted Pixel, responsável por Marvel's Deadpool VR, a Sanzaru Games, criadora de Asgard's Wrath, e a Armature Studio, que desenvolveu Resident Evil 4 VR.

O desligamento foi informado, de início, pelos funcionários demitidos via redes sociais. Segundo os relatos, as cartas de rescisão de contrato foram enviadas na manhã desta terça-feira, 13, e pegaram a maioria de surpresa.

A empresa confirmou o layoff e afirmou que os recursos serão realocados para os setores de inteligência artificial e wearables.

Fechamento encerra trajetórias históricas

A Twisted Pixel fazia parte do grupo Meta desde 2021 e encerra uma história de quase 20 anos na indústria de games. Conhecido por títulos do Xbox Live Arcade, como The Maw e Splosion Man, passou pela Microsoft e começou a focar no desenvolvimento de jogos de realidade virtual em 2015, quando se tornou independente.

A Sanzaru também estava próxima de completar 20 anos e integrava a Meta desde 2019. O grande destaque foi a franquia Asgard's Wrath. Já a Armature Studio foi comprada no fim de 2022 e ficou conhecida pela adaptação de Resident Evil 4 à realidade virtual.

Wearables na mira

A decisão da Meta confirma as especulações publicadas anteriormente pelo New York Times e pela Bloomberg, que indicavam um plano da empresa para reduzir seu quadro de funcionários da Reality Labs e, por consequência, o esgotamento da ideia de metaverso, responsável por renomear a empresa Facebook como Meta.

Em comunicado, a empresa disse que planeja "reinvestir a economia gerada para apoiar o crescimento do setor de wearables neste ano".

De acordo com informações da Reuters, o chamado "Metaverso" era uma prioridade da empresa nos últimos anos. Porém, desde 2020, acumulou mais de US$ 60 bilhões em perdas.

O fechamento dos estúdios, porém, não significa que Mark Zuckerberg irá abandonar de vez a realidade virtual. Segundo a CNBC, a empresa tem buscado parcerias com desenvolvedores para produzir novas experiências no Horizon, enquanto desenvolve o segmento de IA, celulares e wearables.

