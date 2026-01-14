Brasileiro vai ficar sem visto dos EUA? Entenda o que se sabe até agora

Os Estados Unidos anunciaram a suspensão da emissão de vistos para cidadãos de 75 países, entre eles o Brasil. A medida está prevista para entrar em vigor em 21 de janeiro e congela por tempo indeterminado o processamento de novos pedidos.

A informação foi confirmada pela Bloomberg, com base em um comunicado interno do Departamento de Estado americano. Segundo o documento, a decisão faz parte de uma revisão dos critérios de triagem e verificação adotados pelas autoridades consulares.

Países como Afeganistão, Irã, Rússia e Somália — cujos cidadãos já enfrentavam restrições severas para entrar nos EUA — também estão incluídos na lista. No entanto, o impacto tende a ser maior para nações que mantinham fluxo regular de concessão de vistos, como Brasil e Nigéria.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou nas redes sociais uma reportagem da Fox News sobre o tema. O canal foi o primeiro a divulgar o memorando.

Por que os EUA decidiram suspender os vistos

Segundo o Departamento de Estado, a medida está baseada na aplicação mais rigorosa da regra do chamado “ônus público”, que permite negar vistos a estrangeiros considerados propensos a depender de benefícios governamentais nos Estados Unidos.

“O Departamento de Estado usará sua autoridade de longa data para considerar inelegíveis potenciais imigrantes que possam se tornar um ônus para os Estados Unidos e explorar recursos públicos”, afirmou o porta-voz da pasta, Tommy Pigott, em nota.

De acordo com a Fox News, oficiais consulares foram orientados a recusar pedidos de visto enquanto os critérios de triagem são reavaliados. Nos últimos meses, o governo Donald Trump já havia endurecido o processo, incluindo a análise de perfis em redes sociais em busca de conteúdos considerados hostis ao país.

Impacto e próximos passos

A suspensão ocorre a cerca de cinco meses do início da Copa do Mundo, que será coorganizada por Estados Unidos, Canadá e México, e deve atrair centenas de milhares de visitantes estrangeiros. Até o momento, não há informações oficiais sobre exceções ou prazos para a retomada do processamento de vistos.

Desde o retorno de Donald Trump à presidência, o governo americano já revogou mais de 100 mil vistos, como parte de uma política migratória mais restritiva.