Mercado de vigilância: startup americana é avaliada em US$ 7,5 bilhões após rodada

A Flock Safety, startup americana de tecnologia de vigilância, fechou uma rodada de US$ 275 milhões nesta quinta-feira, 13. Agora, a avaliação da empresa está na casa dos US$ 7,5 bilhões. O aporte foi liderado pelos fundos Bedrock Capital e Andreessen Horowitz.

Fundada em 2017, a startup tem produtos como reconhecimento de placas, monitoramento de vídeo e ferramentas para detecção de disparos de armas de fogo. O último já é utilizado por escolas, por exemplo.

Câmera da Flock Safety: startup atende de condomínios a agências de segurança pública

Em 2024, a empresa ultrapassou US$ 300 milhões em receita recorrente anual, com um aumento de 70% em relação ao ano anterior. Ela atende diversos setores, desde agências de segurança pública até condomínios.

O mercado de tecnologia de vigilância é avaliado em US$ 165,4 bilhões em 2024. As previsões indicam que, até 2029, esse valor pode ultrapassar os US$ 315 bilhões, com um crescimento contínuo de 14% ao ano.

Atualmente, a empresa está expandindo sua atuação para o mercado de drones após a aquisição da startup Aerodome.

Com essa trajetória, a Flock está de olho em um IPO, embora ainda sem um cronograma definido. A informação é do site americano Silicon Angle.