Dentro de campo, o Palmeiras disputa neste sábado, 28, mais uma final da Copa Libertadores.

Fora dele, o clube paulista acaba de alcançar uma marca inédita em sua trajetória financeira: a de um negócio avaliado em mais de 5 bilhões de reais.

O Palmeiras vale 5,162 bilhões de reais, uma alta de 17% em relação a 2025. Em seis anos, o valor de mercado do clube cresceu 135%. É o segundo mais valioso do futebol brasileiro, atrás apenas do Flamengo, avaliado em 6,229 bilhões de reais.

Os dados fazem parte da sétima edição do anuário de avaliação econômica dos clubes brasileiros, publicado neste sábado por Amir Somoggi, sócio-diretor da consultoria Sports Value.

Há um quesito, porém, em que o Palmeiras supera o rival carioca: o valor de seus jogadores. O clube paulista tem atualmente o elenco mais valioso do futebol brasileiro.

Em escala internacional, o Palmeiras ocupa a 24ª posição no ranking compilado pela consultoria, com uma avaliação de 1,026 bilhão de dólares, à frente de tradicionais clubes ingleses, como Everton e Newcastle.

Quanto vale o elenco do Palmeiras?

O plantel do Palmeiras representa cerca de 25% do valor econômico do clube, o equivalente a aproximadamente 1,3 bilhão de reais, segundo os dados da Sports Value.

A avaliação considera tanto o valor de mercado dos jogadores do time profissional quanto os investimentos contabilizados na formação de atletas nas categorias de base.

O elenco é um dos quatro componentes utilizados pela consultoria para calcular o valuation, termo em inglês para a avaliação econômica de um negócio. Os demais são o valor da marca, os ativos patrimoniais e os direitos esportivos.

Veja como é composto o valor de mercado do Palmeiras:

Valor da marca: 40%

40% Valor dos jogadores e categorias de base: 25%

25% Ativos sem jogadores: 24%

24% Direitos esportivos: 11%

Quanto o Palmeiras fatura por ano?

Em 2025, o Palmeiras registrou receitas de aproximadamente 1,7 bilhão de reais.

Desse montante, 1,1 bilhão de reais corresponde a receitas recorrentes, categoria que inclui fontes de arrecadação como direitos de transmissão, patrocínios, bilheteria e programas de sócio-torcedor.

O restante está associado às receitas com jogadores.

A capacidade de gerar receitas também permite ao Palmeiras manter uma das operações de futebol mais caras do país. Os custos com o departamento de futebol somaram 1,2 bilhão de reais em 2025.

Quanto vale a marca do Palmeiras?

A marca do Palmeiras, sozinha, vale 2,087 bilhões de reais. O valor cresceu 33% em relação ao ano passado e 132% desde 2020.

É a segunda marca mais valiosa do futebol brasileiro, atrás da do Flamengo, avaliada em 3 bilhões de reais, e à frente das marcas de Corinthians, São Paulo e Fluminense.

Um dos aspectos considerados pela consultoria é a capacidade de transformar a popularidade do clube em dinheiro. Embora tenha uma torcida menor do que a de Flamengo e Corinthians, o Palmeiras conseguiu ampliar as receitas provenientes de sua marca nos últimos anos.

O clube soma mais de 24 milhões de seguidores nas redes sociais e 671 milhões de interações anuais, segundo o levantamento.

Quanto o Palmeiras se valorizou nos últimos anos?

O valor econômico do Palmeiras mais do que dobrou desde 2020. Naquele ano, o clube estava avaliado em pouco menos de 2,2 bilhões de reais. Desde então, registrou altas em todas as edições anuais do levantamento.

Veja a evolução:

2020: R$ 2,194 bilhões

R$ 2,194 bilhões 2021: R$ 2,349 bilhões

R$ 2,349 bilhões 2022: R$ 3,410 bilhões

R$ 3,410 bilhões 2023: R$ 3,573 bilhões

R$ 3,573 bilhões 2024: R$ 3,956 bilhões

R$ 3,956 bilhões 2025: R$ 4,395 bilhões

R$ 4,395 bilhões 2026: R$ 5,162 bilhões

A valorização do Palmeiras acompanha a expansão da indústria do futebol no Brasil. Juntos, os 30 clubes mais valiosos do país estão avaliados em um valor recorde de 54,4 bilhões de reais, uma alta de 15% em relação a 2025.

“Valuation dos clubes brasileiros bateu recorde em 2026, graças ao forte crescimento das marcas dos clubes”, afirma Somoggi, no estudo.

Flamengo e Palmeiras, sozinhos, concentram cerca de 21% do valor econômico dos 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. Uma rivalidade bilionária que já extrapolou os gramados.