O primeiro IPO de AI vem aí: Blaize, de chips, estuda entrada no mercado americano

Em 2024, Wall Street testemunhou uma retomada significativa no mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs) de empresas de tecnologia, sinalizando uma renovada confiança dos investidores no setor após um período de cautela. No consolidado do ano passado, 12 companhias do setor fizeram suas estreias na bolsa de Nova York.

A primeira estreia de 2025 já tem nome: a Blaize, de chips IA em dispostivos de ponta. A companha comandada pelo CEO Dinakar Munagala deve abrir o capital na Nasdaq, com previsão de valorização em até US$ 1,2 billhão.

O processo de abertura será via Special Purpose Accquisition Company, no qual uma companhia de "cheque em branco" levanta dinheiro junto a investidores privados para adquirir uma companhia de capital fechado e, então, torná-la de capital aberto (SPAC, no jargão de mercado).

Até o momento, a startup recebeu US$ 335 milhões de investimentos vindos de companhias como Samsung e Mercedes-Benz, mas segue como um pequeno player na indústria de chips IA e não tem gerado lucros. Em 2023, por sinal, foi deficitária em US$ 87,5 milhões e teve receita de US$ 3,8 milhões.

Esse valor é mais baixo do que de outras companhias como Cererbras, que produz chips IA para data centers e entrou com um pedido de IPO no ano passado buscando dobrar sua avaliação de US$ 4 bilhões.