Marcus Buaiz vira sócio do Rio Branco, clube centenário do Espírito Santo

Marcus Buaiz, empresário capixaba e referência no marketing esportivo, oficializou sua entrada como sócio-investidor do Rio Branco Atlético Clube.

O movimento integra Buaiz ao projeto de reestruturação do time, que visa levar o clube, o maior campeão estadual do Espírito Santo, à Série B do Campeonato Brasileiro até 2030.

A assinatura do contrato aconteceu nesta terça-feira (15), junto aos sócios da T2R Sports, que desde 2024 gerencia a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Rio Branco.

Com o compromisso de um aporte de R$ 50 milhões, a T2R Sports iniciou um plano estratégico de recuperação para o clube, que já apresenta números expressivos.

Desde a criação da SAF, o Rio Branco recebeu mais de R$ 10 milhões em investimentos e viu suas receitas crescerem 700%. Em dois anos, o clube multiplicou por dez sua média de público.

Em 2025, o clube deve ultrapassar a marca de 10 mil camisas vendidas, um salto considerável frente aos 3 mil do ano anterior.

A nova fase do Rio Branco também se reflete em números fora de campo. O número de patrocinadores triplicou, e a folha salarial do futebol foi multiplicada por 20, resultado direto da injeção de capital e da nova gestão.

Time invicto

Com um desempenho esportivo consistente, o time segue invicto no Campeonato Estadual desde a implementação da SAF, conquistando os títulos de 2024 e 2025. Para o próximo ano, já está garantida a participação na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro.

O projeto tem como objetivo não apenas recuperar o clube financeiramente, mas também reposicionar o Rio Branco no cenário nacional do futebol.

"É com muito orgulho que anuncio minha entrada como sócio da SAF do Rio Branco Atlético Clube, um time que carrega a história e a paixão do povo capixaba", afirmou Marcus Buaiz.

"O Rio Branco é mais do que um clube — é um símbolo do Espírito Santo, e acredito que chegou o momento de reestruturar o futebol capixaba com seriedade, visão e propósito."

Buaiz, com forte vínculo com o estado, destacou que o projeto não é apenas um investimento financeiro, mas uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do esporte no Espírito Santo.

“A nossa meta é clara: levar o Rio Branco da Série D à Série B em até cinco anos. Isso exige trabalho duro, gestão profissional, investimento inteligente e, principalmente, conexão com a torcida e com as novas gerações", completou.

Com 111 anos de história e 39 títulos, o Rio Branco continua sendo o maior campeão estadual do Espírito Santo. Agora, com o reforço de Marcus Buaiz no grupo de investidores, o clube ganha um novo fôlego para seguir avançando em seu projeto de longo prazo.

A estreia do time na Série D do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado, 19 de abril, contra o Maricá, e marca o início de um novo capítulo para o Rio Branco e seus torcedores.