Projeto Caminhos Empreendedores destaca empresas do ranking Negócios em Expansão no Espírito Santo

Em apenas três anos, o ranking Negócios em Expansão tornou-se o maior levantamento de empreendedorismo do Brasil, destacando empresas com trajetórias de crescimento de norte a sul do país.

Criado pela EXAME, o ranking identifica as empresas brasileiras que mais se expandem em seus setores e regiões, culminando em uma premiação anual em São Paulo, onde as principais histórias e realizações empresariais são celebradas.

O evento realizado no dia 7 de novembro, em Vitória, no hotel Golden Tulip, foi o primeiro de uma série de encontros planejados pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas.

A iniciativa visa homenagear os empreendedores de diferentes regiões e pólos econômicos do país que participaram do ranking Negócios em Expansão, promovendo uma troca de experiências e conhecimentos entre lideranças empresariais.

Em Vitória, o evento reuniu Gabriel Motomura e Rogério Stallone, lideranças do BTG Pactual Empresas, o empresário Marcus Buaiz, e executivos de destaque como Lierte Bourguignon (CSO da ISH Tecnologia) e Antonio Toledo (CEO da Timenow).

A importância do projeto Caminhos Empreendedores

O projeto Caminhos Empreendedores, conduzido pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas, foi criado para amplificar as histórias de empreendedores que seguem inovando e expandindo, mesmo em um cenário de desafios econômicos e políticos no Brasil.

Gabriel Motomura ressaltou o papel do BTG Pactual Empresas como um parceiro estratégico para esses empresários, oferecendo soluções financeiras e apoio técnico para o crescimento exponencial das organizações de diferentes negócios e demandas.

Leo Branco, editor da EXAME, explicou que o projeto visa criar um espaço de diálogo, inspirando outros empreendedores e promovendo a troca de experiências. Em 2025 o projeto deve avançar, levando conteúdo e relacionamento a diferentes regiões do país.

As características de uma liderança empreendedora

No primeiro painel do evento, Marcus Buaiz, Lierte Bourguignon (CSO da ISH Tecnologia) e Antonio Toledo (CEO da Timenow) discutiram as habilidades essenciais de uma liderança empreendedora.

Marcus Buaiz destacou que, para empreender com sucesso, o mais importante é a execução e o propósito, mais do que a ideia inicial em si. Para ele, o empreendedorismo exige resiliência, energia e foco, sendo crucial ter um senso de propósito firme para colocar qualquer projeto.

Buaiz aconselhou os novos empreendedores a começarem pela “dor” dos clientes, ou seja, por problemas reais que podem ser resolvidos, e a “errar rápido e barato”, testando ideias no mercado sem grandes investimentos iniciais.

Ele enfatizou que empreender é um caminho de muita transpiração e persistência, e que o entusiasmo em relação ao trabalho é essencial para manter a motivação e enfrentar os desafios.

Toledo e Bourguignon destacaram também a importância de “errar rápido e barato”. Essa abordagem permite testar ideias de forma ágil e identificar falhas com rapidez, minimizando custos.

Para os líderes, a capacidade de adaptação e a disposição para buscar soluções inovadoras em meio a crises são características que fortalecem a resiliência e aumentam as chances de sucesso no mercado.

O impacto da macroeconomia

O cenário da macroeconomia foi outro tema central da discussão. Segundo Antonio Toledo, da Timenow, tudo isso influencia diretamente o planejamento da empresa, que está num processo de internacionalização.

Ele apontou a diversificação de receitas como uma medida essencial para reduzir os riscos econômicos e garantir maior estabilidade. Nesse sentido, a Timenow e a ISH Tecnologia, de Lierte Bourguignon, adotaram estratégias de expansão para fora do Brasil.

Motomura e Stallone, do BTG Pactual, destacaram o impacto das mudanças macroeconômicas, como as variações na taxa de juros e no câmbio, que criam um cenário desafiador para empreendedores no Brasil.

No evento, Stallone enfatizou a relevância da posição de neutralidade econômica do Brasil, que mantém boas relações com as maiores potências globais, incluindo Estados Unidos, China e União Europeia. Essa neutralidade, segundo ele, coloca o país em posição privilegiada para aproveitar oportunidades econômicas.

Gabriel Motomura ressaltou a importância de o Brasil corrigir a política fiscal para alcançar um equilíbrio sustentável entre receita e despesas, com perspectiva de manter os juros em níveis mais baixos. Esse fator é visto como crucial para proporcionar condições financeiras mais favoráveis para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil.

O BTG Pactual tem se consolidado como um parceiro estratégico para o empreendedor brasileiro. Segundo Motomura, o banco oferece soluções de crédito e gerenciamento financeiro adaptadas a cada fase de crescimento das empresas.

Entre as soluções oferecidas estão o Pix PJ, financiamentos, crédito e até abertura de capital. O banco investe em tecnologias como Open Finance, que promove maior competitividade ao facilitar o compartilhamento de dados entre instituições financeiras, proporcionando uma gama mais ampla de soluções para os clientes.

O impulso da inteligência artificial

A inteligência artificial (IA) foi outro tema de destaque. Segundo Lierte Bourguignon, a ISH Tecnologia já utiliza IA para otimizar processos, como análise de crédito e segurança cibernética.

A tecnologia, disse ele, ajuda a empresa a prever comportamentos e melhorar a eficiência dos serviços, tornando-se uma ferramenta essencial para empresas que buscam competitividade e inovação no mercado.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.

