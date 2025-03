Campeonato Brasileiro começa 'democrático' com quatro opções de transmissão; veja quais

A mudança na negociação dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, a partir de 2025, vai proporcionar diversas opções para o público assistir aos jogos na abertura da competição, que começa neste sábado (29). Com os novos acordos, a principal competição do país já conta com quatro veículos diferentes para exibições na próxima temporada: Globo (Libra), CazeTV (LFU), Record (LFU) e Prime Video (LFU).

Na Série A, os times da LFU correspondem a Athletico Paranaense, Atlético-GO, Botafogo, Corinthians, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. Os números podem sofrer alterações em caso dos rebaixamentos e acessos da Série B para a próxima temporada. Já as equipes correspondentes a Libra são Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio, Bahia, Vitória e Red Bull Bragantino.

Impacto da negociação em blocos e a diversidade de plataformas

A ideia inicial era que LFU e Libra formassem um grupo único, que negociassem juntos sobre os direitos de transmissão, mas divergências comerciais ao longo dos últimos dois anos, quando os grupos começaram a se formar, provocaram o rompimento, fazendo com que cada clube fizesse seus acordos individualmente com cada bloco.

"A distribuição dos direitos de transmissão tem sido cada vez mais diversa a partir da entrada de plataformas de streaming como a Amazon no mercado. O futebol brasileiro tem se adaptado a esta nova realidade, que já é uma tendência no exterior. O fato da modalidade passar por um momento de readequação com a chegada das SAFs e o intuito de se formar ligas também impactam nesta pauta, uma vez que os clubes estão analisando diversas variáveis oferecidas, especialmente as financeiras. Enxergo como positiva essa concorrência, pois é sinal que há uma valorização do produto e isso acaba proporcionando uma democratização maior desta distribuição", analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

O impacto do mercado de streaming

"A ascensão dos streamings representa uma verdadeira revolução na forma como o esporte é transmitido e consumido. O impacto é visível na maneira como fãs, atletas e profissionais da área se conectam e interagem neste novo cenário digital. Essa maneira de ver o esporte criou novas oportunidades para engajamento, redefinindo a experiência esportiva como uma virada de chave que estabelece um novo padrão para as transmissões", aponta Fábio Wolff.

“O crescimento do mercado de streaming se dá não só pelo aumento do número de usuários mas também pelo surgimento de novas plataformas a cada mês com conteúdos diversos, nesse aspecto, a disputa pela audiência tende a aumentar cada vez mais assim como o desafio de educar o consumidor sobre qual canal transmitirá determinado conteúdo”, aponta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Transmissões da 1ª rodada

Até o momento, as partidas serão transmitidas da seguinte maneira: Grupo Globo (TV Globo, SporTV e Premiere): nove jogos por rodada, com oito exclusivos. Grupo Record (TV aberta, R7.com e streaming Play Plus): transmitirão a mesma partida em todas as rodadas. Esse jogo também estará disponível no Premiere, do Grupo Globo. CazéTV (YouTube): transmitirá os mesmos jogos que o Grupo Record. Esse jogo também estará disponível no Premiere, do Grupo Globo. Amazon Prime Video (streaming): uma partida exclusiva por rodada.

Confira as transmissões da 1ª rodada:

Sábado, 29 de março

18h30 - Cruzeiro x Mirassol - Prime Video

18h30 - Grêmio x Atlético-MG - Premiere

18h30 - Fortaleza x Fluminense - Premiere

18h30 - Juventude x Vitória - Premiere

18h30 - São Paulo x Sport - Sportv e Premiere

21h - Flamengo x Internacional - Sportv e Premiere

Domingo, 30 de março

16h - Palmeiras x Botafogo - Globo e Premiere

18h30 - Vasco x Santos - Record, CazéTV e Premiere

20h - Bahia x Corinthians - Premiere

Segunda-feira, 31 de março

20h - Red Bull Bragantino x Ceará - Premiere

[Grifar] A chegada de novas plataformas de transmissão garante mais opções e democratiza o acesso aos jogos do Campeonato Brasileiro.