M&A do RH: consultorias ImpulsoBeta e Tree Diversidade unem operações em 20 países Em 2024, as consultorias juntas faturaram 12 milhões de reais, com projetos para grandes empresas como Vale, Johnson & Johnson, Mars, Danone, P&G e Gerdau

Letícia Lara Rodrigues e Renata Moraes, da ImpulsoTree: a nova empresa atua no setor de capital humano com foco em inclusão (Divulgação/Divulgação)