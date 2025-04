Amazon lança ferramenta no Kindle que ajuda leitores a relembrar de livros anteriores de séries

Amazon disponibilizou em dispositivos Estados Unidos a ferramenta Recaps (do inglês recapitular), que traz um resumo de algumas séries de livros para relembrar a história e os personagens, como se fosse um “anteriormente em…” de séries e novelas de TV. disponibilizou em dispositivos Kindle nosa ferramenta(do inglês recapitular), que traz um resumo de algumas séries depara relembrar a história e os personagens, como se fosse um “anteriormente em…” de séries e novelas de TV.

“O novo recurso Recaps do Kindle torna mais fácil do que nunca para os leitores mergulharem no próximo livro de sua série favorita, oferecendo um resumo rápido das tramas e arcos dos personagens”, disse a empresa em nota publicada nesta quarta-feira, 2.

Os usuários podem acessar a ferramenta ao baixar o mais recente software do Kindle. Para ver se determinada série de livros tem o Recap disponível, o usuário deve procurar pelo botão “View Recaps” na página da série ou na biblioteca do Kindle. Também pode verificar se há o botão no menu de três pontos no agrupamento da série.

A companhia disse que o novo recurso estará disponível para aplicativos em iOS, sistema operacional dos iPhones, em breve também nos Estados Unidos.