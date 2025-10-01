ESG

Petrobras e Amazon Brasil firmam parceria para impulsionar combustíveis de baixo carbono no país

A parceria também irá explorar programas piloto nos quais combustíveis mais sustentáveis sejam integrados à rede de transporte da Amazon Brasil

Petrobras e Amazon Brasil: as empresas pretendem desenvolver combustíveis de baixa emissão de carbono (Getty Images/Getty Images)

Petrobras e Amazon Brasil: as empresas pretendem desenvolver combustíveis de baixa emissão de carbono (Getty Images/Getty Images)

Karla Mamona
Karla Mamona

Editora da Homepage

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17h45.

A Petrobras e a Amazon Brasil firmaram um Memorando de Entendimento (MOU) com o objetivo de explorar maneiras de colaborar no desenvolvimento e na implementação de soluções de combustíveis de baixo carbono para atividades logísticas no Brasil.

O MOU visa identificar oportunidades que combinem o avanço tecnológico no setor energético com a sustentabilidade, especialmente no setor de transporte, que representa uma grande oportunidade de redução de emissões por meio da adoção de combustíveis mais sustentáveis e da melhoria da eficiência operacional.

Com este acordo, as empresas pretendem desenvolver combustíveis de baixa emissão de carbono, certificados pelo ISCC Plus ou por certificações equivalentes, com uma preferência por matérias-primas residuais de baixo carbono.

Além disso, a parceria irá explorar programas piloto nos quais combustíveis mais sustentáveis sejam integrados à rede de transporte da Amazon Brasil. A implantação de mecanismos de mercado, como os sistemas Book and Claim ou Mass Balance, também está sendo considerada para tornar esses combustíveis mais acessíveis e econômicos para pequenas e médias empresas, que representam a maioria do setor logístico.

Para Claudio Schlosser, diretor de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, a empresa está comprometida em investir em alternativas inovadoras de descarbonização, visando não apenas o avanço tecnológico, mas também o benefício social e ambiental.

Por sua vez, a Amazon, que assinou o compromisso do The Climate Pledge para alcançar emissões líquidas zero até 2040, acredita que a descarbonização de sua rede de transporte é essencial para atingir essa meta. Ricardo Pagani, líder de operações da Amazon Brasil, destacou que a colaboração também poderá apoiar a bioeconomia brasileira, oferecendo novas oportunidades econômicas para agricultores e cooperativas.

Essa colaboração se alinha com a estratégia da Amazon de expandir suas operações no Brasil, com foco na inovação e na descarbonização, investindo no futuro e no crescimento sustentável de suas atividades logísticas. Esta é mais uma etapa do esforço de várias empresas em fortalecer suas práticas sustentáveis e apoiar a agenda climática do Brasil, ao mesmo tempo, em que promovem crescimento econômico por meio de operações ambientalmente responsáveis.

Por meio do MOU, a Amazon Brasil e a Petrobras avaliarão oportunidades, incluindo:

  • Desenvolvimento de combustíveis de baixa emissão de carbono certificados pelo ISCC Plus ou equivalente, com preferência por matérias-primas residuais de baixa intensidade de carbono;
  • Adoção de programas-piloto, em que combustíveis de baixa emissão de carbono podem ser integrados à rede de transporte da Amazon;
  • Implantação de mecanismos baseados no mercado, como sistemas Book and Claim ou Mass Balance, para tornar os combustíveis de baixa emissão de carbono mais acessíveis e econômicos para pequenas e médias empresas que compõem a maioria do setor de logística.
