Exclusivo: Black Friday impulsiona decisão de compra de carros, diz pesquisa

Muitas pessoas estão contando os dias para a Black Friday com o propósito de aproveitar os descontos e promoções de diversas lojas do Brasil. A celebração comercial marca a oportunidade não apenas para se esbaldar nas compras com preços vantajosos, como também para realizar grandes sonhos.

Por isso, o setor automotivo está de olho na Black Friday para impulsionar as vendas em todo o país neste ano. E as perspectivas são otimistas.

Um levantamento realizado pela Webmotors Autoinsights, ferramenta que oferece dados sobre o mercado automotivo brasileiro, fornecido exclusivamente à EXAME, mostra que a data pode influenciar significativamente a decisão de compra de veículos para muitos consumidores.

Realizada entre 22 e 24 de outubro com mais de 4 mil participantes, a pesquisa revelou que 38,27% dos respondentes consideram a Black Friday "muito importante" para adiantar ou postergar a compra de um carro ou moto. Outros 16% a consideram "importante", enquanto 13,39% a classificam como "pouco importante" e 32,35% como "nada importante".

“Muitos consumidores, especialmente os mais conectados e atentos às oportunidades especiais, têm organizado suas finanças para aproveitar a Black Friday para concretizar o desejo de adquirir um bem de maior valor, impulsionados também pela proximidade do 13º salário", explica Natalia Spigai, CMO da Webmotors.

Quem está mais ansioso para comprar um carro?

A pesquisa também identificou os perfis de consumidores que mais consideram o período promocional como relevante para tomar decisões sobre a compra de veículos. Entre aqueles que acham a Black Friday "muito importante", destacam-se os jovens de 18 a 24 anos (54,10%), seguidos por solteiros (51,40%), mulheres (50,90%) e homens (42,10%).

Em menor proporção, estão os casados (39,60%) e o público mais velho, com 55 anos ou mais (33,50%).

No entanto, entre os que consideram a data como "nada importante", o maior índice está entre os consumidores mais velhos, com 55 anos ou mais (34,80%), seguidos por casados (30,80%), homens (28,70%), solteiros (18,80%), jovens de 18 a 24 anos (17,70%) e mulheres (12,20%).

Para Natalia Spigai, as estratégias de vendas das empresas do setor também seduzem os compradores na hora de fechar negócio.

"Essa propensão, somada às ações promocionais que a indústria oferece, tem grande potencial de acelerar as vendas do setor automotivo no período”, reforça a CMO da Webmotors.

Quando será a Black Friday 2025?

A Black Friday deste ano será realizada no dia 28 de novembro, que é a última sexta-feira do mês.