Como estão as ações da Amazon e empresas afetadas por falha na AWS

A Amazon Web Services (AWS) amanheceu com uma interrupção de larga escala nesta segunda-feira, 20, afetando o funcionamento de diversas plataformas digitais ao redor do mundo. Entre as empresas impactadas estavam Roblox, Mercado Livre, Amazon, Mercado Pago, Wellhub, Canva, Prime Video e EPIC Games.

Houve registro de falhas nas primeiras horas do dia, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Amazon confirmou instabilidade e aumento nas taxas de erro em múltiplos serviços de sua infraestrutura de nuvem, segundo a Bloomberg. A empresa também afirmou que o funcionamento dos sites já foi regularizado.

Entre os serviços afetados estão a assistente virtual Alexa, que deixou de responder comandos de voz e rotinas programadas, e plataformas como Snapchat, Fortnite, Airtable, Canva e o aplicativo do McDonald’s.

Por aqui, sites e aplicativos como Mercado Livre, Wellhub (antigo Gympass), Hotmart, Canva e iFood também tinham alta nas reclamações por volta das 5h44.

A empresa de inteligência artificial Perplexity também relatou instabilidade e associou diretamente o problema à falha da AWS. “Estamos trabalhando para resolver a situação”, informou o CEO da companhia, Aravind Srinivas.

Como o papel da Amazon reage à interrupção?

Recentemente, em outubro de 2025, as ações da Amazon têm mostrado volatilidade, apresentando leve queda de 0,67% no último pregão. Apesar disso, houve uma valorização de cerca de 15% nos últimos seis meses. No acumulado do ano de 2025, no entanto, as ações estão praticamente estáveis.

Apesar da pane mundial, as ações da Amazon (AMZN), listadas na Nasdaq, operavam perto da estabilidade no pré-mercado, subindo 0,03%.

As ações do Mercado Livre (MELI), também listadas na Nasdaq, subiam 0,84%. Os papéis do Snapchat também operam em alta no pré-mercado, subindo 1,18%. Já as ações do Mcdonald's operavam no campo negativo antes do mercado abrir, caindo 0,39%.