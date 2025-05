As regras de imigração mudam o tempo todo. Esta IA brasileira te mantém atualizado, de graça

A imigração para países como os Estados Unidos e o Canadá pode ser um processo complexo e caro. Hoje, cerca de 4,5 milhões de brasileiros vivem no exterior, segundo dados mais recentes do Itamaraty. Já uma pesquisa feita pelo Datafolha indica que a tendência é que esses números só aumentem: 76% dos jovens em 12 capitais brasileiras têm alguma ou muita vontade de deixar o país.

Porém, imigrar não é um processo simples, com novos requisitos sendo anunciados a todo momento. Pensando em simplificar esse caminho, a Jumpstart criou uma assistente virtual de inteligência artificial (IA) que tira dúvidas sobre imigração de forma rápida, prática e sem custos. A startup, fundada pelo brasileiro Fabiano Rocha, captou R$ 2,8 milhões em uma rodada pré-seed, contando com investidores-anjo como Brian Requarth (Latitud) e Matthew Allan (ex-diretor de crédito do PayPal e Google).

“Eu passei por três processos de imigração e todos foram complicados. Não importa o quanto você se qualifique, sempre há entraves e os custos são altos. Minha experiência me motivou a criar uma solução que simplificasse essa jornada para outros brasileiros”, explica Fabiano Rocha, fundador e CEO da Jumpstart. Ele conta que, mesmo com uma formação sólida no ITA e experiência no MIT, enfrentou dificuldades em processos de imigração, como o cancelamento de sua bolsa do Ciência sem Fronteiras e a comprovação de renda para imigração no Canadá.

A assistente virtual da Jumpstart foi desenvolvida para fornecer informações sobre vistos, green cards, e outras questões relacionadas à imigração. O chatbot está disponível gratuitamente, tanto pelo site quanto via WhatsApp, e pode ser acessado por qualquer pessoa que queira entender melhor o processo imigratório, sem precisar pagar por consultorias ou advogados.

Como funciona a IA do Jumpstart?

A solução da Jumpstart utiliza IA para oferecer respostas claras e personalizadas. A assistente virtual tira dúvidas de imigração específicas para cada país, Estados Unidos e Canadá. Por exemplo, se seu perfil é elegível a diferentes tipos de visto; como levar cônjuge e familiares ao novo país; como conseguir o green card sem depender de um empregador; opções para abrir empresas no novo país; como utilizar outras cidadanias para facilitar o processo imigratório; como estender vistos ou mudar de status; e custos, prazos e documentação para diferentes tipos de visto.

As respostas acompanham inclusive as mudanças mais recentes nos processos imigratórios. A inteligência artificial consome notícias da USCIS (agência de imigração dos Estados Unidos) todos os dias, e adapta as diretrizes repassadas aos usuários conforme as mudanças anunciadas. "Utilizamos dados de mais de 1.000 casos reais de brasileiros que já passaram pelo processo de imigração, além de fontes confiáveis como advogados especializados. Isso nos permite oferecer informações precisas", explica Rocha.

A Jumpstart não é apenas uma assessoria imigratória, mas uma plataforma que facilita todo o processo de imigração. Ela afirma ter preços até 50% mais baixos do que os cobrados por escritórios tradicionais. A empresa também oferece uma política de reembolso parcial em casos de negativa nos processos de imigração, algo raro em consultorias tradicionais.

"Sabemos que o processo de imigração pode ser caro e intimidador, então criamos uma alternativa acessível. Agora, por meio de um chatbot, mais brasileiros podem dar os primeiros passos para emigrar de forma completamente gratuita, mas inteligente", diz Rocha.

É possível conversar com o chatbot gratuito por aqui (website) ou também por meio do WhatsApp.