O prompt que Jeff Bezos usaria no ChatGPT para reinventar o e-commerce com inteligência artificial Bezos já mudou o jeito como compramos online. Mas e se, agora, ele usasse o ChatGPT para criar a próxima grande disrupção do varejo?

Bezos transformou a Amazon — e pode transformar o e-commerce mais uma vez (Lindsey Wasson/Reuters)