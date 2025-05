Primeira inteligência artificial de RH via WhatsApp é lançada no Brasil para ajudar microempresas

Em um país onde boa parte das empresas são micro e pequenas, nasce uma solução pensada sob medida para elas. A HR Tech brasileira Sólides acaba de lançar o Start Sólides, primeira plataforma de gestão de pessoas com inteligência artificial conversacional via WhatsApp voltada a negócios com até 30 funcionários. O objetivo é claro: automatizar tarefas de RH que consomem tempo e recursos de quem precisa cuidar de tudo sozinho.

"Sabemos que os microempreendedores acumulam diversas funções: atendem clientes, cuidam das finanças, limpam a loja - e ainda precisam contratar e gerenciar pessoas. Criamos o Start Sólides para tornar a gestão de pessoas possível e eficiente nesse contexto", afirma Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.

Tudo começa pelo WhatsApp

O Start Sólides foi desenvolvido para funcionar como um assistente digital de RH dentro do aplicativo mais usado pelos brasileiros.

"Escolhemos o WhatsApp porque ele já é o sistema operacional do brasileiro. É simples, acessível e familiar para qualquer empreendedor", conta Garcia.

Na prática, o empreendedor pode enviar uma mensagem de texto ou áudio solicitando, por exemplo, a contratação de um vendedor. Em segundos, o sistema cruza dados de perfil comportamental, requisitos da vaga e localização para indicar os melhores candidatos disponíveis.

"O dono do negócio escolhe com quem quer falar, e o próprio sistema já inicia a conversa com o candidato. É um processo guiado, rápido e intuitivo", afirma.

Além do recrutamento, o Start também cuidará do onboarding, da solicitação de documentos, treinamentos iniciais, marcação de férias, solicitação de reembolsos e até adiantamento de salário, tudo dentro da mesma conversa.

"Queremos tirar da frente do empreendedor as tarefas operacionais e burocráticas que consomem tempo e atrapalham o crescimento do negócio", diz Garcia. "A gestão de pessoas vira algo leve e viável, mesmo sem equipe de RH."

Redução de custos e turnover

A solução, segundo Garcia, nasce de uma dor real e recorrente nos pequenos negócios. “Contratar errado custa caro. Estudos mostram que o custo médio pode chegar a oito salários por erro. Isso é um rombo para empresas que ainda estão se estruturando”, afirma.

A Sólides, que já atua há mais de uma década com tecnologia para RH, estima que o uso do Start possa reduzir em até 43% a rotatividade de funcionários, o que representa uma economia de até R$ 65 mil por ano para uma empresa com 20 pessoas.

Qual empresa poderá usar?

O Start Sólides estará disponível por assinatura mensal a partir de R$ 200, com planos voltados exclusivamente para empresas de até 30 funcionário. Para negócios maiores, a Sólides seguirá oferecendo soluções mais robustas da sua plataforma tradicional.

"Nossa ideia não é competir com softwares complexos, mas sim oferecer um produto totalmente novo para um público desassistido", diz Garcia. Segundo ele, são mais de 3 milhões de empresas no Brasil que se enquadram nesse perfil e que, até agora, não tinham acesso a tecnologias de gestão de pessoas.

Treinamento e desenvolvimento via IA

A plataforma também foi desenhada para identificar gaps de capacitação e sugerir trilhas de desenvolvimento personalizadas.

"O sistema já entende o que o funcionário precisa para performar melhor e propõe treinamentos específicos para ele, para a função e para a empresa", conta Garcia. "Com isso, além de contratar bem, a empresa retém, desenvolve e engaja."

Próximos passos e inovação nacional

Por ora, o foco está no módulo de recrutamento e seleção, mas outras funcionalidades como avaliação de desempenho, controle de ponto e gestão de benefícios serão integradas ao Start nos próximos meses. "Queremos que seja uma solução completa, sempre via WhatsApp, sem burocracia e com foco total no pequeno empreendedor", reforça.

Apesar da onda recente de soluções com IA, Garcia afirma que o Start nasceu antes do hype. "Começamos a desenvolver o produto no final de 2024, com uma visão disruptiva, e não porque estava na moda. Fomos pioneiros em aplicar IA de forma útil e simples para um público que realmente precisa", diz.

Garcia afirma que a inovação é, de fato, inédita no país — e até fora dele. "Participamos de eventos de tecnologia nos EUA e ainda não vimos nenhuma solução parecida voltada para microempresas, especialmente com essa abordagem via WhatsApp", afirma.

IA com suporte humano

E para os empreendedores que ainda têm receio de usar inteligência artificial, Garcia deixa um recado: "Não precisam ter medo. Apesar de a ponta ser artificial, tem mais de 800 pessoas na Sólides trabalhando ao lado do empreendedor para garantir que tudo funcione. O objetivo é um só: fazer o negócio prosperar", afirma.

IA como copiloto: o outro aplicativo da Sólides para PMEs

O Start Sólides faz parte de um movimento mais amplo da empresa para automatizar a gestão de pessoas com o apoio da inteligência artificial. Em agosto de 2024, a Sólides lançou outro aplicativo chamado Copilot Sólides, uma plataforma integrada à sua solução principal, voltada a pequenas e médias empresas com até mil funcionários. Com mais de 20 funcionalidades baseadas em IA, o Copilot automatiza rotinas como recrutamento, controle de ponto, gestão de férias, documentos, treinamento e concessão de benefícios.

O nome 'Copilot' já traz a missão da ferramenta: atuar como um copiloto para os profissionais de RH, aumentando a eficiência e reduzindo custos operacionais. A plataforma foi desenvolvida em três meses e atende mais de 30 mil clientes da Sólides.

A origem da Sólides

A Sólides foi idealizada por Mônica Hauck por volta de 2010, após sua experiência com uma startup voltada ao agronegócio. Formada em História, ela buscava empreender em algo mais ligado ao comportamento humano. A ideia inicial era um software de análise comportamental para empresas, mas com a recessão econômica, Mônica adaptou o negócio para o setor de Recursos Humanos, onde já atuava parcialmente.

Em 2015, a empresa foi oficialmente fundada com foco em digitalizar micro, pequenas e médias empresas, que representam a maioria dos empregos formais no Brasil, segundo o Caged. Desde então, a Sólides cresceu e se consolidou como uma das maiores HRTechs da América Latina, recebendo o maior investimento do setor na região.