'Miau' legendado? Esta empresa quer desenvolver IA que traduz miados dos gatos

A empresa de tecnologia Baidu, conhecida por operar o maior buscador da China, está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial com o ambicioso objetivo de decifrar sons emitidos por animais, como os miados de gatos, e traduzi-los para linguagem humana.

O projeto ainda está em fase inicial, mas foi oficializado com o registro de uma patente junto à Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China.

A proposta envolve coletar dados como vocalizações, sinais fisiológicos e padrões de comportamento dos animais. Essas informações passariam por um processo de análise alimentado por IA, capaz de identificar o estado emocional do animal e mapeá-lo para significados compreensíveis por humanos. A meta é possibilitar uma comunicação mais precisa entre espécies diferentes.

Segundo a patente, o sistema poderia promover uma melhor conexão emocional entre humanos e seus pets, aumentando a eficiência da comunicação entre espécies. Apesar do otimismo, a empresa reconhece que o projeto está em fase de pesquisa e testes.

Iniciativas globais buscam traduzir a linguagem animal

Fora da China, outras organizações também buscam compreender a linguagem de diferentes animais com ajuda da IA. É o caso da Earth Species Project, que tenta traduzir sons de aves, elefantes e golfinhos. Já o Project CETI se dedica, desde 2020, a decifrar os sons dos cachalotes, usando análise estatística e inteligência artificial.

Embora ainda distante de um tradutor funcional para animais, algumas iniciativas já demonstraram resultados promissores. Em 2023, um grupo do SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) afirmou ter interagido com uma baleia jubarte no Alasca, como parte de um experimento de comunicação animal.

O esforço da Baidu se soma ao crescente interesse global em aplicar tecnologias de ponta para entender como outras espécies se comunicam. Se bem-sucedido, o projeto pode abrir caminho para inovações em cuidados com animais domésticos, além de fortalecer o mercado de dispositivos voltados ao bem-estar animal.