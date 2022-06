Inscrições para programas de aceleração da InovAtiva terminam essa semana

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

As inscrições para os programas de aceleração de startups InovAtiva Brasil e o InovAtiva de Impacto Socioambiental terminam nesta sexta-feira, 17.

O InovAtiva Brasil vai selecionar até 360 startups de todo o país nas fases de validação, operação e tração.

Já o InovAtiva de Impacto Socioambiental, focado em empresas de base tecnológica com missão de gerar impacto social ou ambiental positivo, vai selecionar até 60 startups.

O InovAtiva é uma política pública que promove um conjunto de iniciativas de apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. O programa já contribuiu para o desenvolvimento de mais de três mil negócios e oferece uma série de produtos e programas para apoiar a criação novas soluções e otimizar o potencial das startups nacionais.

Como funciona

Os ciclos dos programas InovAtiva são divididos nas etapas Aceleração e Conexão. Durante a primeira etapa, os empreendedores têm acesso a mentorias com especialistas do mercado e conteúdos sobre empreendedorismo.

As soluções de maior potencial seguem para a segunda etapa, Conexão, na qual empreendedores recebem mentorias individuais especializadas para o desenvolvimento de seus negócios e têm a oportunidade de apresentar suas soluções para a maior banca de investidores do país, no InovAtiva Experience, evento de fechamento de ciclo.

