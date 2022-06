Marcus Marques, do Acelerador Empresarial, compra fatia de startup de recuperação tributária

O empresário Marcus Marques, fundador do Grupo Acelerador, responsável por cursos de formação a mais de 15.000 empresários em 15 anos, virou sócio e conselheiro na startup Otimiza Consultoria Tributária.

A empresa tem a missão de descomplicar os mecanismos de recuperação tributária no Brasil — e, assim, ajudar empresas a pagarem menos impostos utilizando meios reconhecidos pela lei.

A Otimiza Consultoria Tributária foi fundada em 2019, em Goiânia, pelos sócios Thiago Sovano, Adriano Rodrigues e Ronan Garcia, especialistas em negociação tributária empresarial.

No foco da Otimiza está a assessoria às empresas recuperarem os valores pagos à Receita Federal e passíveis de reembolso.

Em 2022, a startup desenvolveu uma calculadora online para empreendedores consultarem, de graça, se têm recursos a serem recuperados junto à Receita a título de impostos pagos indevidamente.

Se for o caso, a ferramenta também gera uma estimativa de valor a ser reclamado de volta pela empresa.

Nas contas dos sócios da Otimiza, a startup já conseguiu devolver mais de 500 milhões de reais para os empresários brasileiros através da recuperação tributária administrativa.

O que chamou a atenção de Marcus Marques foi o método desenvolvido pela Otimiza. "A tecnologia facilita o acesso a um serviço tradicionalmente complexo, de forma simples e automatizada", diz.

Marques é uma personalidade do empreendedorismo brasileiro. O canal dele no Instagram tem mais de 500.000 seguidores interessados em conteúdos de gestão publicados ali diariamente.

Além disso, é um dos principais palestrantes focados no público empreendedor no Brasil.

Mais 100.000 pessoas assistiram suas aulas em mais de 30 cidades brasileiras. Através do Acelerador Empresarial, um grupo de mentoria a empreendedorismo, Marques treinou mais de 5.000 empresas.

Em maio deste ano, uma fatia do Acelerador Empresarial foi vendida para a edtech Eduzz.

Além disso, é conselheiro de empresas no Giants, um grupo de mentoria com mais de 150 empresários entre os membros.

Somado, o grupo fatura 2 bilhões de reais e emprega mais de 5.000 pessoas.

Pelos termos da transação, Marques ficará com 15% do capital da Otimiza Tributária. O valor do negócio não foi revelado.

A meta é levar o valuation da Otimiza Tributária para 300 milhões de reais em três anos.

