QuintoAndar está com 40 vagas abertas para mulheres em tecnologia; se inscreva

A startup QuintoAndar anuncia que quer aumentar o número de mulheres na sua equipe de tecnologia.

VEJA TAMBÉM:

Após uma rodada de demissões em massa, a empresa quer impulsionar a entrada de funcionárias mulheres, oferecendo 40 vagas afirmativas para mulheres em seu time de Tecnologia.

"Hoje, contamos com 34% de mulheres na área de Tecnologia do QuintoAndar e queremos mais, sendo uma de nossas prioridades aumentar o número, principalmente, em cargos de gestão”, afirma Heloisa Vieira, gerente de Gestão de Pessoas para Tech no QuintoAndar.

Dentro da área de Tecnologia, especificamente, existem outras iniciativas com o objetivo de suportar o desenvolvimento efetivo de profissionais mulheres. Uma delas é o Sponsorship, programa de aceleração de carreira para mulheres em posição de liderança técnica e de gestão, que são mentoradas por líderes sêniores de Engenharia, e o Tech Women, grupo de afinidade que conta com workgroup multidisciplinar para a troca de conhecimento, integração e o desenvolvimento das mulheres da área.

“Todas essas iniciativas visam aumentar a nossa representatividade feminina, tanto na base como no acesso a cargos de liderança em Tecnologia. Temos muitos programas em andamento, mas também temos noção de que estamos numa jornada, rumo a um propósito inclusivo muito mais amplo do que apenas números”, complementa Heloisa.

Entre as principais oportunidades estão Gerente de Engenharia de Software, Engenheira de Software, Cientista de Dados Sênior, Group Product Manager, Analytics Engineer, Mobile Software Engineer. Para se candidatar, basta acessar o link da vaga e se inscrever. Mais posições abertas podem ser encontradas aqui

Como se inscrever para as vagas na QuintoAndar

As mulheres que se interessaram pelas posições abertas na startup podem realizar a inscrição através da página oficial de contratação da empresa.

> copiar o código e colocar no rodapé do máximo de matérias que saírem em carreira:

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.