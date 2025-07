Ela começou vendendo maquiagem de porta em porta. Hoje, tem a própria marca milionária

A história da empreendedora Helo Bertolini, fundadora da marca de maquiagens Kohll Beauty, começou longe das passarelas da alta maquiagem e do mundo dos cosméticos de luxo.

Natural de Brusque, Santa Catarina, Bertolini teve seu primeiro contato com o empreendedorismo aos 18 anos, quando seu pai lhe deu de presente um CNPJ para ela abrir a primeira empresa. O negócio escolhido foi de decoração, com foco em licitações para órgãos públicos. No entanto, a falta de experiência e o desconhecimento sobre negociação e a parte burocrática a fizeram falir.

"Eu não sabia negociar, e não tinha a visão do que seria necessário para manter o negócio. Percebi que ainda era muito nova e imatura para o mercado", conta Bertolini. Após o fracasso na decoração, a jovem não desistiu. "Aprendi que a cada falha havia uma oportunidade de aprender e crescer".

Foi nesse momento que ela começou a entrar no universo da beleza, primeiro como vendedora de maquiagens importadas de porta em porta. "Era cansativo, eu vivia na estrada, sem horário fixo. Mas foi uma experiência que me ensinou muito sobre o mercado, como tratar as pessoas e fidelizar clientes", recorda. Em 2019, após vender a loja de cosméticos que havia fundado, Helo usou o dinheiro da venda para dar o próximo passo: fundar a Kohll Beauty.

Mercado competitivo

O mercado brasileiro de maquiagem tem se transformado com a ascensão das criadoras de conteúdo — tanto pela publicidade quanto pelas influenciadoras que hoje lideram as próprias marcas. Isso cria um cenário de oportunidades para a Kohll Beauty, mas também um tremendo desafio.

WePink, da Virgínia; Boca Rosa, da Bianca Andrade, Bruna Tavares e Mari Maria Makeup, das influenciadoras de mesmo nome, são três exemplos de marcas que competem com gigantes como Eudora, O Boticário e Natura, mas conquistam o público pelo digital e a conexão com o público. Todas têm um faturamento estimado acima dos R$ 100 milhões. Elas também apostam em nichos: produtos cruelty-free, tons de base variados, sombras de pigmento forte ou produtos para banho e perfumaria.

Para se destacar, a Kohll Beauty aposta na performance técnica dos produtos. Fundada em 2021, a marca desenvolveu uma tecnologia exclusiva de "maquiagem blindada", patenteada, que garante uma durabilidade superior em qualquer ambiente.

Modelo posa com base da Kohll Beauty: marca aposta em "maquiagem blindada", resistente ao suor e água (Kohll Beauty/Divulgação/Edição EXAME)

O diferencial da marca

A Kohll Beauty nasceu com o objetivo de atender a uma demanda específica: maquiagem de alta performance que fosse resistente ao suor, água e atrito, especialmente voltada para maquiadores profissionais.

"A ideia sempre foi criar produtos que garantissem resistência ao ritmo intenso do dia a dia das mulheres, sem a necessidade de retoques", afirma Bertolini. A base blindada, que se tornou um dos produtos mais populares da marca, foi pensada para oferecer resistência e adaptabilidade para diferentes tipos de pele.

Outro produto carro-chefe é o InovaCollor Cinza, ideal para maquiadores profissionais. O corretivo é o primeiro do tipo com tom cinza blindado no mercado nacional, e foi desenvolvido especialmente para ajustar a saturação de outras cores de maquiagem. Ele pode ser utilizado para ajustar o tom de bases e corretivos, oferecendo uma solução prática para maquiadores que buscam maior controle nas criações.

A escola de maquiagem

A Kohll Beauty também quer investir na educação e treinamento de profissionais da maquiagem. Com a criação de sua primeira escola de maquiagem em São Paulo, a marca visa oferecer cursos especializados que vão desde as técnicas iniciais até a formação de maquiadores de alto nível.

A escola terá um enfoque na preparação dos alunos para o mercado internacional e terá cursos tanto online quanto presenciais. "Queremos criar uma rede de embaixadores da marca que compreendam a filosofia da Kohll Beauty", diz Bertolini.

Com um faturamento de R$ 14 milhões anuais, a Kohll Beauty não pretende parar por aí. A marca projeta dobrar esse valor em 2025, expandindo a atuação em mercados internacionais e lançando novos produtos, como o Powder Luminous Royal, um pó de acabamento acetinado que promete se tornar um novo sucesso no portfólio da empresa.