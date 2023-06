Bruna Tavares inaugura sua 1ª loja física em São Paulo e mira R$ 200 milhões de faturamento

A jornalista e empresária Bruna Tavares inaugura nesta terça-feira, 13, sua primeira loja física de maquiagem em São Paulo. Forte no digital, a BT passa a ter uma loja conceito de 200 metros quadrados na rua Oscar Freire, na região nobre da capital paulista.

Presente em mais de quatro mil pontos de vendas físicos e digitais, a marca de maquiagem ganha um espaço para expor todo seu portfólio, que possui mais de 900 produtos, incluindo os sucessos da marca: sombra líquida BT Velvet e a base BT Skin.

Para 2023, as projeções da marca de maquiagem são animadoras: meio milhão de produtos devem ser vendidos por mês e o faturamento deve superar os R$ 200 milhões. Na BT House, a receita deve ser de R$ 12 milhões no ano.

Com investimento de R$ 4,8 milhões, a loja azul marinho e lilás chamada de BT House foi totalmente personalizada e conta com espaços instagramáveis, penteadeiras, camarins e até carrossel de batons.

"Vamos oferecer uma imersão com a marca. As pessoas não vão conhecer só os produtos, elas vão vivenciar experiências que geram memórias", diz a empresária.

O mercado de beleza na pandemia

Na pandemia de ­covid-19, com máscaras cobrindo os lábios e isolamento social, o batom deu lugar a produtos de cuidados para a pele. Na BT, o foco em maquiagem para os olhos e produtos para a rotina de skincare garantiu o crescimento da marca em meio a crise sanitária e econômica. O cleansing oil, produto para retirar maquiagem muito usado na Ásia, ficou entre os mais vendidos.

Em 2021, a marca nativa digital cresceu 3% na comparação com 2020. No ano seguinte, o crescimento saltou para 67%, acompanhando o bom desempenho da indústria da beleza em 2022, que faturou U$ 565 bilhões em todo o mundo, 12% mais do que um ano antes, de acordo com a base de dados Statista.

"Eu busco sempre lançar produtos nos gaps do mercado de beleza. Não quero competir com o que já existe, eu quero complementar e facilitar a vida do consumidor", diz Bruna Tavares.

Outro ponto que explica o sucesso da marca é o laboratório próprio criado com o parceiro comercial FarmaMake. Desde 2017, a BT realiza o desenvolvimento dos próprios produtos, o que garante autonomia e agilidade na produção.

“Eu não preciso entrar na fila de um laboratório terceirizado porque eu tenho uma equipe dedicada para o desenvolvimento de novos produtos. Além disso, eu consigo experimentar mais matéria prima".

Expansão internacional

A entrada no mercado americano já está nos planos da empresária que tem residência no país. Uma BT House nos Estados Unidos faz parte dos planos de Bruna Tavares para o longo prazo.

No primeiro momento, a marca deve se posicionar digitalmente. A expectativa é de que os produtos comecem a ser vendidos na Amazon nos próximos meses. Os produtos licenciados da Disney, por exemplo, já seguem a regulamentação exigida. A empresária também destaca a criação de novos produtos específicos para o público americano.