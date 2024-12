A marca de cosméticos e perfumes WePink, que tem a influenciadora Virginia Fonseca entre os sócios, faturou R$ 114 milhões em novembro. De acordo com um extrato do faturamento compartilhado pela influenciadora nas redes sociais, foram vendidos mais de 723 mil produtos com ticket médio de R$ 158,70.

Outra imagem compartilhada pela influenciadora mostra que os 34 quiosques da marca faturaram mais de R$ 16 milhões em novembro. O CEO da WePink, Thiago Stabile, disse nas redes que, com o resultado recorde de novembro, a empresa superou a marca de 3,5 milhões de vendas no ano.

O faturamento recorde foi alcançado após semanas com lives promocionais e Black Friday. Segundo a consultoria NIQ Ebit, as vendas online durante a sexta-feira promocional cresceram 6,2%. A categoria de perfumes e cosméticos se destacou, com aumento de 19,6% nas vendas.

A marca de cosméticos também figura entre as empresas que mais receberam reclamações durante o período promocional, ao lado de gigantes do e-commerce como Sephora, Magalu, Amazon e Mercado Livre. Segundo levantamento do Reclame Aqui, foram registradas mais de 14.100 reclamações na Black Friday 2024, das quais 210 foram da marca de cosméticos.

Como a WePink foi criada

Sem sentir o cheiro dos produtos, milhares de clientes compram perfumes e body splash, uma espécie de colônia, da marca nativa digital WePink. O portfólio também inclui produtos de skincare e vitaminas.

A marca de cosméticos foi fundada em 2020 pela influenciadora Virginia Fonseca ao lado da empresária Samara Pink e seu marido Thiago Stabile.

Virginia Fonseca começou sua carreira no YouTube compartilhando sua rotina. Casada com o cantor Zé Felipe e mãe de três filhos, a criadora de conteúdo de 25 anos é sócia da WePink e de outros empreendimentos, como a agência de influenciadores Talismã Digital e a marca infantil Maria's Baby.

A administradora Samara Pink é fundadora da rede de franquias de extensão de cílios Pink Lash. A empresária adotou "Pink" como sobrenome e construiu a marca ao lado do marido, Thiago Stabile, CEO e sócio da WePink.

A companhia conta nos últimos meses com quiosques franqueados. Ao todo são 34 unidades e operações nos Estados Unidos. O investimento inicial em um quiosque franqueado da WePink é de R$ 500.000. A rentabilidade é estimada entre 20 a 30%.

Quem está por trás da WePink

Essa não é a primeira vez que o CEO Thiago Stabile e a esposa Samara Pink, sócia da WePink, atuam no franchising. O casal fundou a franquia de extensão de cílios Pink Lash. A rede chegou a ter 120 unidades, mas teve que fechar a maioria durante a pandemia.

Ao lado da influenciadora Virginia Fonseca (e seus 51,7 milhões de seguidores no Instagram), o casal de empreendedores é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e frentes de expansão da WePink.

Virginia e Samara se aproximaram durante a gravidez da influenciadora. Na época, ela apresenta problemas com acne e juntas desenvolveram o primeiro produto da WePink: o "sérum 10 em 1". A marca fundada em 2020 conta atualmente com mais de 115 produtos no portfólio.

Perguntado sobre a rentabilidade da WePink, conhecida pelas promoções relâmpago nas redes sociais e lives com desconto de até 65%, O CEO destaca a alta recorrência de compra e a venda direta ao cliente final.

"Nosso objetivo é alcançar mais pessoas, apresentar o produto. A rentabilidade da WePink é de 30% e nosso índice de recompra é de 48%", diz o CEO Thiago Stabile, em entrevista à EXAME em julho.

Outro desafio da marca é aumentar a produção para acompanhar o volume de vendas. Hoje a WePink trabalha com três fabricantes parceiros no interior de São Paulo. Os nomes das companhias não foram revelados. Metade das embalagens usadas pela marca são importadas da China, o que reduz custos.

"Nosso maior desafio é produzir e entregar quase 1,5 milhão de produtos por mês. Por conta do alto volume temos dificuldade de ter estoque e entrega rápida", diz o CEO.