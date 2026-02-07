Henrique Maderite será enterrado neste domingo em BH

O enterro de Henrique Maderite será realizado neste domingo (8), no Cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. O corpo do influenciador e empresário, que morreu aos 50 anos, foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) da capital mineira neste sábado, segundo informações da Record TV.

Henrique Maderite foi encontrado morto na tarde de sexta-feira, 6, em um haras da família, localizado no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que a causa da morte foi um infarto fulminante.

Circunstâncias da morte

De acordo com levantamentos preliminares da Polícia Civil, Henrique Maderite estava no haras acompanhado de um caseiro, um veterinário e um amigo. Durante o período em que caminhava pelo curral, ele relatou mal-estar e dor abdominal e decidiu ir até a casa para tomar banho.

Após perceber a demora, o amigo foi ao local e encontrou o influenciador caído no quarto. Vizinhos acionaram a Polícia Militar, que encontrou Henrique Maderite já sem vida. Manobras de ressuscitação foram realizadas, sem sucesso, e o óbito foi confirmado por uma médica do Samu.

Laudo e investigação

A perícia da Polícia Civil identificou um corte atrás da orelha direita e um hematoma na região frontal da cabeça, compatíveis com uma queda seguida de impacto em um móvel. Não foram constatados sinais de violência.

As investigações seguem em andamento para o esclarecimento completo do caso, embora a causa da morte já tenha sido oficialmente confirmada como infarto fulminante.

Henrique Maderite era conhecido nacionalmente por seus bordões e pela presença marcante nas redes sociais, onde reunia milhões de seguidores.