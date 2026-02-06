Negócios

Henrique Maderite, influenciador e empresário, morre aos 50 anos em Minas Gerais

Perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias do óbito

Henrique Maderite: influenciador do bordão "Sexta-feira, mei dia!" tem mais de 1 milhão se seguidores no Instagram. (Leandro Fonseca/Exame)

Mateus Omena e Carolina Ingizza

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 19h16.

Última atualização em 6 de fevereiro de 2026 às 20h02.

O influenciador e empresário Henrique Costa Ferreira, conhecido como Henrique Maderite, famoso pelas redes sociais e por seu trabalho no setor agropecuário, morreu aos 50 anos nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, em Ouro Preto, em Minas Gerais.

A morte foi confirmada por pessoas próximas de Henrique Maderite à EXAME, que também informaram que a causa mais provável foi infarto fulminante.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por meio da Rede de Vizinhos Protegidos e localizou o corpo de Maderite já sem sinais vitais na Estrada do Maracujá, endereço onde funciona o Haras Henrique Maderite. A perícia técnica foi acionada para investigar as circunstâncias do óbito.

Henrique Maderite era natural de Belo Horizonte e reunia mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ficou conhecido pela expressão “Sextou BB”, frase associada às sextas-feiras e repetida em publicações de tom bem-humorado, que contribuíram para sua popularidade.

Mais cedo, o influenciador fez seu tradicional post de sexta-feira desejando energias positivas aos seguidores nas redes sociais.

Após a confirmação da morte de Maderite, o governador de Minas Gerais (MG), Romeu Zema (Novo) lamentou a morte do empresário em uma postagem nas redes sociais.

"Logo numa sexta-feira, se foi um dos nossos mineiros mais alegres. Nosso grande Henrique Maderite", declarou.

*Em atualização. 

