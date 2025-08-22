Ele quer que o teste de DNA seja tão comum quanto um exame de sangue – e tem tudo para chegar lá

Há apenas uma década, testes genéticos eram algo raro e restrito a poucos. Não era comum que as pessoas pensassem em fazer um exame de DNA para entender o histórico de saúde ou ancestralidade. Hoje, no entanto, a paulista Genera trabalha para que o teste genético se torne tão comum quanto um exame de sangue, acessível e útil no dia a dia das pessoas.

A startup nasceu em 2010, quando Ricardo di Lazzaro, médico geneticista, e André Santos, seu amigo de faculdade, decidiram transformar a paixão pela genética em um projeto real.

Desde o ensino médio, di Lazzaro já tinha um grande interesse pela área. Estudou farmácia e depois medicina, sempre interessado no potencial da genética.

"A área passava um momento de revolução, o custo do sequenciamento genético caindo e cada vez mais a população compreendendo como que a genética interferia e causava doenças", diz o fundador.

Hoje, existem empresas relevantes no setor, como a brasileira MeuDNA e a americana 23AndMe, recentemente vendida para a farmacêutica Regeneron após uma sequência de crises, mas que já foi avaliada em US$ 6 bilhões.

Então, em 2010, os dois amigos se juntaram e fundaram a Genera. Sem investimento externo e com recursos vindos de estágios e bolsas de iniciação científica, a dupla de amigos começou a trajetória na incubadora da USP, o Cietec.

Desde o início, a empresa ofereceu a venda de testes genéticos pela internet e, ao longo do tempo, passou a oferecer desde exames de ancestralidade até predições de riscos genéticos para doenças. "Aos poucos, de maneira bem orgânica, fomos crescendo", diz di Lazzaro.

Apoio de uma gigante

A Genera vendeu parte da empresa para a Dasa em 2019. Gigante da saúde e da medicina diagnóstica, teve uma receita líquida de R$ 3,8 bilhões no primeiro trimestre de 2025.

Na época, a Dasa investiu R$ 60 milhões na construção de um centro de genética em São Paulo. Equipado com tecnologia de ponta, como um sequenciador de DNA exclusivo no Brasil, o centro tem capacidade para processar até 3 mil exames genéticos por dia.

"Em cinco anos, crescemos de uma maneira muito acelerada", diz di Lazzaro. "Uma parte dos testes eram feitas nos Estados Unidos, então conseguimos reduzir o custo ao passar a desenvolver tudo no Brasil".

Hoje, a Genera tem mais de 400 mil clientes em quatro países: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. A estimativa de receita com novos clientes, apenas entre agosto e dezembro deste ano, é de R$ 3,5 milhões.

Testes para sempre

Agora, com o lançamento do Genera Sempre, a empresa vai além: está transformando o teste genético de um evento isolado em uma jornada contínua. O modelo de assinatura anual oferece aos clientes atualizações mensais sobre os dados genéticos e consultas com médicos, geneticistas e nutricionistas.

Uma pessoa com histórico familiar de diabete, por exemplo, poderia usar o Genera Sempre para acompanhar o risco de desenvolver a doença. Com os relatórios mensais, ela receberia dicas personalizadas sobre alimentação e exercícios para prevenir o problema, além de contar com a orientação contínua de um médico geneticista.

Genera Sempre: exemplo de relatório mostra risco de esclerose múltipla em paciente

"Nosso objetivo é transformar a genética em um serviço contínuo, que ajude as pessoas a tomarem decisões informadas sobre sua saúde, a qualquer momento", explica di Lazzaro.

O custo é de R$ 29,90 ao mês, mais um pagamento inicial de R$ 299. Outros planos da Genera, sem entregas mensais, custam entre R$ 279 e R$ 419.

Este modelo de assinatura mensal tem mostrado bons resultados. Em 2024, a pesquisa da empresa apontou que 64% dos clientes relataram mudanças positivas em seus hábitos, como melhorias na alimentação e na prática de exercícios físicos.

O plano anual, que representa 77% das adesões ao Genera Sempre, já gerou R$ 166 mil em receita com a base atual de clientes. A empresa estima alcançar R$ 580 mil até o final de 2025, sem contar com novos clientes.