Haddad diz que regulamentação do vale-refeição e alimentação pode reduzir preço de alimentos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que há espaço para queda do preço de alimentos na regulamentação dos vales refeição e alimentação. Em meio à ofensiva do governo para tentar lançar medidas de curto prazo para enfrentar a inflação, o auxiliar de Luiz Inácio Lula da Silva também afirmou que a melhora no cenário do câmbio também pode contribuir.

"Eu penso que há um espaço regulatório que podemos regular no curto prazo do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)",disse Haddad. "Entendemos que há espaço para queda do preço de alimentação, tanto do vale alimentação quanto do vale refeição".

O ministro acrescentou que o país terá "uma grande safra", o que pode ajudar a levar comida mais barata à mesa da população.

"Em segundo lugar, o dólar começou uma trajetória positiva. O que afetou o preço dos alimentos principalmente é por questão de commodities. São bens exportáveis. Quando o dólar aumenta, afeta o preço; quando começa a diminuir, vai baratear também", acrescentou.