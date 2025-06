Fundador da FedEx morre aos 80 anos

Fred Smith, o fundador da FedEx, que ajudou a criar a indústria moderna de entregas, morreu no último dia 21 em Memphis. Ele tinha 80 anos. A informação foi confirmada pela própria empresa.

“Fred foi mais do que apenas o pioneiro de uma indústria e o fundador da nossa grande empresa. Ele foi o coração e a alma da FedEx – sua cultura PSP, valores, integridade e espírito”, disse Raj Subramaniam, CEO da FedEx, em um comunicado. “Ele foi mentor de muitos e fonte de inspiração para todos", disse a empresa em comunicado.

Segundo a CNN, Smith teve a ideia para a FedEx enquanto era estudante na Universidade de Yale, escrevendo um trabalho acadêmico propondo uma maneira revolucionária de entregar remessas sensíveis com velocidade maior. Ele ficou famoso por receber apenas uma nota "média" nesse trabalho.

Ele fundou a empresa como Federal Express em 1971, em Little Rock, Arkansas, e iniciou suas operações em Memphis dois anos depois, com 389 funcionários e 14 aeronaves, entregando 186 pacotes para 25 cidades dos Estados Unidos. A empresa cresceu de forma constante nos 50 anos seguintes, comprando seus primeiros sete cargueiros Boeing 727 após dois anos de lobby que levaram o Congresso a desregulamentar o transporte aéreo de carga.

Depois, a FedEx também adquiriu uma série de outras empresas, tanto internacionalmente quanto com serviços terrestres nos Estados Unidos, criando a unidade FedEx Ground, que transportava a maior parte de seus produtos por caminhão e vans de entrega, além da FedEx Freight, que lidava com remessas de carga em paletes por caminhão. A empresa também comprou os centros de cópias Kinko’s e os rebatizou como locais da FedEx Office.

“Éramos uma pequena startup e tivemos nossa cota de céticos. Mas aquela primeira noite de operações iniciou o que se tornaria um conector global de pessoas e possibilidades que mudaria o nosso mundo para melhor”, disse Smith em uma carta aos funcionários da FedEx anunciando sua aposentadoria como CEO em 2022. Depois de deixar o cargo de CEO, Smith continuou a servir como presidente executivo da FedEx.

Hoje, a FedEx tornou-se um império global de quase 90 bilhões de dólares, operando em 220 países.

O ex-presidente George W. Bush chamou Smith de “um dos melhores americanos da nossa geração” em um comunicado no domingo.

"Fred Smith was one of the finest Americans of our generation. He built an innovative company that helped supercharge our economy. FedEx changed the way we live and do business. My Yale fraternity brother loved America. He was a citizen, not a spectator. He served as a Marine in…

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) June 22, 2025