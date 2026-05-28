Ele ignorou a internet, comprou 8 restaurantes e hoje é o primeiro franqueado bilionário do mundo

Enquanto seus colegas de classe na Stanford Business School corriam para investir em startups de tecnologia nos anos 1990, Greg Flynn decidiu seguir o caminho oposto. Ele ignorou a bolha da internet para apostar no franchising tradicional e comprou oito restaurantes Applebee's no estado de Washington.

Hoje, a decisão financeira considerada "conservadora" na época transformou Flynn na primeira pessoa na história do setor a alcançar uma fortuna estimada em mais de US$ 1 bilhão operando como franqueado.

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Como ele começou?

Ao se formar em Stanford, em 1994, Flynn viu a euforia digital criar milionários da noite para o dia. No entanto, ele identificou nas franquias de alimentação uma consistência de fluxo de caixa que o ambiente virtual ainda não oferecia.

Por meio do Flynn Restaurant Group, o executivo escalou a operação ao longo de três décadas. Atualmente, ele administra mais de 3.000 unidades de sete marcas globais — incluindo gigantes como Pizza Hut, Wendy's e Panera Bread — distribuídas por três países. Em 2026, seu feito o levou diretamente para o Hall da Fama da International Franchise Association (IFA).

Escala operacional e decisões estratégicas

A trajetória de Flynn é marcada por decisões cirúrgicas no campo da alocação de capital e das finanças corporativas. Ele percebeu que o segredo do franchising não estava apenas em abrir lojas, mas em gerenciar a eficiência de margens em larga escala.

Ao diversificar o portfólio entre marcas concorrentes e gerenciar de forma milimétrica o fluxo de caixa de milhares de operações presenciais, Flynn transformou o risco pulverizado em um império resiliente a crises econômicas e imune à automação digital.

Em um momento em que a inteligência artificial ameaça postos de trabalho em escritórios, o modelo de Flynn ganha relevância em 2026 ao provar o valor de negócios baseados em pessoas e operações reais.

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