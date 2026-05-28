Ele ignorou a internet, comprou 8 restaurantes e hoje é o primeiro franqueado bilionário do mundo

Redação Exame
Publicado em 28 de maio de 2026 às 17h52.
Enquanto seus colegas de classe na Stanford Business School corriam para investir em startups de tecnologia nos anos 1990, Greg Flynn decidiu seguir o caminho oposto. Ele ignorou a bolha da internet para apostar no franchising tradicional e comprou oito restaurantes Applebee's no estado de Washington.
Hoje, a decisão financeira considerada "conservadora" na época transformou Flynn na primeira pessoa na história do setor a alcançar uma fortuna estimada em mais de US$ 1 bilhão operando como franqueado.
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Ao se formar em Stanford, em 1994, Flynn viu a euforia digital criar milionários da noite para o dia. No entanto, ele identificou nas franquias de alimentação uma consistência de fluxo de caixa que o ambiente virtual ainda não oferecia.
Por meio do Flynn Restaurant Group, o executivo escalou a operação ao longo de três décadas. Atualmente, ele administra mais de 3.000 unidades de sete marcas globais — incluindo gigantes como Pizza Hut, Wendy's e Panera Bread — distribuídas por três países. Em 2026, seu feito o levou diretamente para o Hall da Fama da International Franchise Association (IFA).
A trajetória de Flynn é marcada por decisões cirúrgicas no campo da alocação de capital e das finanças corporativas. Ele percebeu que o segredo do franchising não estava apenas em abrir lojas, mas em gerenciar a eficiência de margens em larga escala.
Ao diversificar o portfólio entre marcas concorrentes e gerenciar de forma milimétrica o fluxo de caixa de milhares de operações presenciais, Flynn transformou o risco pulverizado em um império resiliente a crises econômicas e imune à automação digital.
Em um momento em que a inteligência artificial ameaça postos de trabalho em escritórios, o modelo de Flynn ganha relevância em 2026 ao provar o valor de negócios baseados em pessoas e operações reais.
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