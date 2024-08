Ford cancela projeto para carro elétrico – decisão pode custar US$ 1,9 bilhão à montadora

A Ford anunciou nesta quarta-feira o cancelamento de um projeto para desenvolver SUVs elétricos em razão da baixa demanda.

A decisão deve gerar perdas de até US$ 1,9 bilhão, que inclui US$ 400 milhões em baixas contábeis e US$ 1,5 bilhão em despesas adicionais relacionadas ao fim do projeto.

A decisão inclui a mudança do modelo para uma versão híbrida de um SUV, além do adiamento no lançamento uma nova caminhonete elétrica para 2027. A Ford optou por reduzir os gastos com elétricos em cerca de 10%. A categoria, que tinha 40% do orçamento total, agora terá 30%.

“Esses veículos precisam ser lucrativos e, se não forem lucrativos com base em onde o cliente está e o mercado está, nós iremos... tomar essas decisões difíceis”, disse o diretor financeiro John Lawler.

As decisões da Ford ocorrem à medida que o ritmo de adoção de veículos elétricos diminuiu entre os consumidores que, ao contrário da primeira onda de compradores, estão mais desencorajados pelos altos preços e pela infraestrutura de carregamento público insuficiente, segundo o Financial Times.

Fabricantes como Tesla e Ford cortaram os preços, e o presidente-executivo da Ford, Jim Farley, preocupou-se publicamente com a concorrência de VEs de menor preço produzidos por montadoras chinesas, embora ainda não tenham chegado ao mercado dos EUA.

A Ford também está lidando com investidores que ficaram decepcionados com os custos de garantia inesperadamente altos durante o segundo trimestre, o que fez com que ela não atendesse às expectativas de Wall Street. As ações da empresa caíram cerca de 20% no período, mas subiram 1,5% na quarta-feira.

Entre os novos projetos da montadora estão o lançamento de uma van comercial elétrica em 2026 e mais dois modelos de caminhonete para 2027. Um desses trabalhos está sendo coordenado por um ex-executivo da Tesla.