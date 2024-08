Ford promete carro com experiência de spa para 2025

A Ford está atualizando seu seu modelo clássico Lincoln Navigator. Na nova versão, nada menos que uma tela frontal de 48 polegadas pode ser usada como um "santuário" para amantes de spa e jogos.

O novo recurso vem enquanto a montadora redesenhou o exterior e o interior do veículo para 2025 — e enquanto a marca tenta diferenciar o Navigator em meio à queda nas vendas do grande SUV.

"O novo Navigator é mais do que apenas um veículo; ele pode se tornar um lar longe de casa e um terceiro espaço que rejuvenesce os clientes de uma maneira totalmente nova dentro e fora da estrada", disse a presidente da Lincoln, Dianne Craig, em um comunicado.

O modo "santuário" faz parte do recurso "Lincoln Rejuvenate", que visa criar um ambiente relaxante para o motorista. Uma vez iniciado quando estacionado, o assento do motorista desliza automaticamente para trás, reclina, aquece levemente e faz movimentos de massagem, de acordo com a CNBC.

O modo — em movimentos de cinco ou 10 minutos — também altera o clima do veículo, libera aromas refrescantes e reproduz vídeos e sons relaxantes, como uma cachoeira.

O veículo vem pré-carregado com uma experiência de "meditação em cachoeira" em parceria com a empresa de aplicativos de meditação e sono Calm; dois outros temas — "aurora boreal" e "elementos" — estão incluídos na compra.

"O Navigator é o carro-chefe da marca Lincoln e representa nossa expressão máxima de santuário", disse Craig.

A tela grande e horizontal e os modos rejuvenescer estrearam inicialmente no Lincoln Nautilus 2024, mas o interior maior do Navigator permitiu melhorias.



Se um motorista preferir recorrer à mídia para relaxar em vez de ter uma experiência de spa, a tela frontal pode ser dividida para reproduzir aplicativos de vídeo e jogos enquanto o veículo estiver estacionado.

O SUV para até oito passageiros continuará a ser equipado com um motor V6 biturbo de 3,5 litros com 440 cavalos de potência. Ele também vem de fábrica com o sistema avançado de assistência ao motorista que permite dirigir sem as mãos em rodovias.

A Ford disse que o preço do Navigator 2025 começará abaixo de US$ 100.000, mas novos detalhes devem ser divulgados mais perto do veículo começar a ser vendido no ano que vem. O preço inicial para os modelos atuais varia de US$ 83.000 a mais de US$ 114.000.

As vendas da Lincoln aumentaram 23,4% ano a ano até julho, no entanto, as vendas do Navigator caíram 21% durante esse período.